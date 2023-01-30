Чому саме Туреччина

Величезна частка брендів одягу, взуття, косметики і товарів для дому, які можна зустріти на українському ринку (байдуже, онлайн чи офлайн), походять з Туреччини. Скоріш за все, першим на думку вам спав Colin’s, адже джинси фактично є must have майже в будь-якому гардеробі, але він далеко не єдиний.

Місцева текстильна промисловість орієнтується на європейський стандарт якості, оскільки Туреччина давно прагне до членства в ЄС і бере на себе зобов’язання щодо відповідності виробленої продукції європейським нормам задля доступу до європейських ринків. В той же час вартість праці та податкове навантаження у Туреччині залишається значно нижчим, ніж в більшості країн ЄС, що дозволяє місцевим виробникам вдаватись до цінової конкуренції з європейськими брендами.

З вашого боку, купуючи в Туреччині ви не сплачуєте додаткову вартість одного і того ж товару, яка формується з доставки цілої партії товару до магазинку в Україні, оренди приміщень, зарплат всього персоналу компанії-посередника, її витрат на рекламу та маржі, а також втрат частини товару та страхування відповідних ризиків.

Ще одною перевагою купувати в Туреччині є невисока, поки що, популярність місцевих представництв відомих брендів та онлайн-ритейлерів, що дозволяє купити в Туреччині брендовий одяг, який уже недоступний в європейських чи американському Amazon. Те саме стосується онлайн-магазинів Zara, Bershka, Massimo Dutti, United Colors of Benetton тощо.

Замість слів – приклади

Для того, щоб краще проілюструвати наскільки вигідно напряму купити одяг в Туреччині, скористаємось українським та турецьким сайтами Colin’s, оскільки цей бренд давно є на українському ринку та має мережу фірмових магазинів у багатьох містах. За основу візьмемо асортимент українського, оскільки не всі товари на турецькому сайті представлені у нас. Курс турецької ліри до гривні дещо знизився з минулого року і сьогодні складає 1,96 грн.

Жіночі джинси – 1095 гривень в Україні та 587,9 гривень у Туреччині. Різниця – 507 гривень.

Те саме з чоловічими штанами – 1799 гривень в Україні проти 1175,8 в Туреччині. Різниця – 624 гривні.

Найпопулярніші магазини

Окрім вже згаданого Colin’s, варто звернути увагу на такі бренди:

https://www.defacto.com.tr/en-tr (https://www.defacto.com.tr/en-tr?utm_source=bykvu-website&utm_medium=news&utm_campaign=mymeest-guide-online-mahazyny-turechchyny) – одяг для жінок, чоловіків, дітей та немовлят

https://www.donella.com.tr/en (https://www.donella.com.tr/en?utm_source=bykvu-website&utm_medium=news&utm_campaign=mymeest-guide-online-mahazyny-turechchyny) – спідня білизна, піжами для дорослих, підлітків та дітей

https://www.derimod.com.tr/ (https://www.derimod.com.tr/?utm_source=bykvu-website&utm_medium=news&utm_campaign=mymeest-guide-online-mahazyny-turechchyny) – одяг та взуття, верхній одяг, сумки та аксесуари

https://www.e-bebek.com/en/ (https://www.e-bebek.com/en/?utm_source=bykvu-website&utm_medium=news&utm_campaign=mymeest-guide-online-mahazyny-turechchyny) – товари для дітей і догляду за ними, від іграшок до візочків

https://www.adl.com.tr/ (https://www.adl.com.tr/?utm_source=bykvu-website&utm_medium=news&utm_campaign=mymeest-guide-online-mahazyny-turechchyny) – колекції жіночого одягу

https://www.koton.com/ (https://www.koton.com/?utm_source=bykvu-website&utm_medium=news&utm_campaign=mymeest-guide-online-mahazyny-turechchyny) – стрітвір-бренд, який орієнтується на молодіжну авдиторію

https://www.trendyol.com/ (https://www.trendyol.com/?utm_source=bykvu-website&utm_medium=news&utm_campaign=mymeest-guide-online-mahazyny-turechchyny) – мультибрендовий онлайн-супермаркет, в якому можна знайти будь-які товари, як турецького виробництва, так і пропозиції всесвітньо відомих брендів

https://www.flo.com.tr/ (https://www.flo.com.tr/?utm_source=bykvu-website&utm_medium=news&utm_campaign=mymeest-guide-online-mahazyny-turechchyny) – найбільший турецький магазин взуття, у якому можна знайти як продукцію місцевих брендів, так і світових.

Крім одягу, на увагу заслуговує також турецький текстиль, який також дуже часто зустрічається на нашому ринку. Одним з найбільш популярних брендів у цій сфері є ТАС, на сайті якого є товари для дому на будь-який смак – скатертини, пледи, постільна білизна тощо.

Більшість згаданих онлайн-магазинів мають англійські версії, тож проблем з пошуком потрібного товару не виникне. Також ви можете скористатись онлайн-каталогом myMeest, а в крайньому разі – перекладачем в браузері.

Доставка з Туреччини

Зареєструйтесь в персональному кабінеті або додатку myMeest (Google Play, App Store), отримайте власний ID та адресу, на яку турецький інтернет-магазин доставлятиме ваші замовлення.

Оформіть своє замовлення, зазначте адресу складу myMeest в Туреччині та власний ID отриманий при реєстрації.

Внесіть номер відправлення, наданий магазином, дані про придбаний товар, підтвердіть його відправлення, здійсніть оплату доставки.

Отримайте свою покупку від кур’єра особисто або у найближчому відділені Meest чи партнера-перевізника.

Зараз у турецьких онлайн-магазинах період знижок, щойно були презентовані нові колекції зими-весни 2023, тож вибір також буде значно більшим, ніж поки що в Україні. І найголовніше – ви можете вибрати з усього, на що здатен бренд, а не з того, що вирішив привезти посередник і не встигли розкупити інші покупці.

Реєструйтесь у myMeest та купуйте дешевше.