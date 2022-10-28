Дощові ранки та прохолодні вечори дали старт справжньому осінньому сезону. А це означає, що час подбати про теплий, зручний, красивий та доступний за ціною одяг, який радуватиме око та допомагатиме зігрітися в негоду.

Вже багато років поспіль українці обирали для осінньо-зимового шопінгу магазини торгової мережі Inditex: Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Zara Home. Покупців приваблювали демократичні ціни, висока якість товарів та можливість легко робити покупки. Торгові точки цих магазинів були розташовані у столиці та великих обласних центрах України.

Крім цього, Inditex давав змогу купувати речі онлайн: в інтернеті можна було знайти сайти Zara, Bershka, Zara Home українською мовою, зробити замовлення та розплатитися банківською карткою або безпосередньо під час отримання посилки з товаром.

З початком повномасштабної війни в Україні ситуація змінилася. Торгові точки Inditex пішли з українського офлайн-ринку. На жаль, замовити речі наразі не можна навіть за допомогою сайтів.

Українці, які хочуть продовжувати купувати одяг улюблених брендів, мають або їхати у найближчі країни Євросоюзу, в яких продовжують працювати офлайн-магазини брендів. або купувати онлайн через українські сайти-посередники.

Перший варіант невигідний фінансово, адже, до власне вартості товару потрібно додати видатки на транспорт та витрачений час. Крім того, у процесі шопінгу онлайн на сайтах-посередниках існують великі ризики переплатити за товар чи отримати річ гіршої якості, ніж у магазинах, які офіційно представляють бренди.

Всі ці нюанси можна легко обійти, скориставшись сервісом myMeest – послуга доставки онлайн покупок з Європи та США. Завдяки цьому у всіх поціновувачів модного та доступного за ціною брендового одягу з’явилася можливість швидко та безпечно замовляти одяг для себе та дітей товари із закордонних онлайн магазинів Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Zara Home.

У чому переваги онлайн-шопінгу разом з myMeest

Сезонні покупки з myMeest мають багато переваг. По-перше, такий шопінг заощаджує час, який треба було б витрачати для того, аби дістатися торгової точки в ТРЦ. По-друге, купуючи в інтернеті можна бути певним, що не доведеться стояти у чергах та поспішати з покупками, аби встигнути їх зробити до початку повітряної тривоги.

Крім цього, роблячи покупки в інтернеті, завжди можна не поспішаючи порівняти актуальні ціни на кількох ресурсах і вибрати найоптимальніший варіант. Також онлайн-шопінг з myMeest дозволяє суттєво заощадити. Адже навіть зараз на сайтах цих інтернет-магазинів можна знайти товари зі знижками від 20 до 70%. Це означає, що купувати онлайн в закордонних інтернет-магазинах вигідно та економно, навіть враховуючи доставку в Україну.



Як купувати та доставляти онлайн-покупки з Європи та США

1. Зареєструйтеся в персональному кабінеті або додатку myMeest, отримайте особистий ID та адресу за кордоном, на яку іноземний інтернет-магазин доставлятиме Ваші замовлення.

2. Здійсніть покупку в іноземному інтернет-магазині, оформляючи своє замовлення вказуй адресу нашого міжнародного складу та особистий ID отриманий при реєстрації.

3. Зареєструйте свою інтернет-покупку в персональному кабінеті myMeest, підтверди її відправлення та здійсни оплату доставки і очікуй прибуття замовлення.

4. Отримайте свою інтернет-покупку від кур’єра особисто до рук або у найближчому відділені Meest та користуйся сервісом myMeest повторно, рекомендуючи нас друзям.

Що актуально купувати саме зараз:

Восени дитина точно не може обійтися однією курткою. Тому батькам слід подбати про легку куртку на сонячні осінні дні, теплу куртку для негоди та пальто.

Обирати варто такі моделі, які б повністю закривали дитині спину.

Хорошим варіантом буде також тепла жилетка, яка не заважатиме дитині активно рухатися.

Варто звернути увагу також на шарфи й шапки. Їх потрібно обирати з приємних на дотик тканин та бажано яскравих кольорів. Це допоможе дитині бути помітною на у похмурі осінні дні.

Подбати варто і про теплий светр, кілька спортивних кофт і толстовок, які можна буде зручно вдягати під верхній одяг.

Не варто заощаджувати на взутті для малечі. Для осіннього сезону знадобляться теплі черевики, кросівки на суху погоду та гумаки – для дощової.

Усе це за помірними цінами можна знайти у магазинах мережі Inditex.

Що купити до осіннього гардероба жінці

Осінньо-зимові колекції Zara, Bershka та Stradivarius пропонують українкам актуальні у цьому сезоні моделі за привабливими цінами.

Хорошою інвестицією в гардероб стане об’ємний пуховик, який допоможе врятуватися від холодів. Пуховики можна носити як з класичним одягом, так і зі спортивним. Вони універсальні. Варто звернути увагу на моделі, представлені ZARA. Тут можна придбати пуховики як з минулої колекції, так і новинки.

В осінній look гарно впишуться трикотажні вироби: светри (як приталені, так і вільного крою) й сукні. Обирати можна як з натуральних, так і з синтетичних тканин.

Звернути увагу варто також на осінні куртки. Вони можуть бути укороченими (до лінії стегон), подовженими, зі штучної шкіри чи тканини, яка гарно переться.

Зі взуття можна придивитися до різноманітних кедів, які будуть зручними для не дощових осінніх днів, закритих черевиків на масивних підборах та без них, зимових ботфортів.

Осінньо-зимовий шопінг для чоловіків

Магазини Inditex пропонують великий вибір одягу сезону “осінь-зима” для чоловіків.

Для прихильників класичного стилю в одязі зараз представлені двобортні пальта із натуральних тканин у коричневому, сірому, чорному кольорах (до прикладу, у ZARA). Їх можна носити як восени, так і теплої зими.

Для любителів спортивного стилю магазини пропонують парки з непромокаючої тканини.

На відносно теплу осінню погоду можна придбати чоловічі тренчі з бавовняної тканини. Більшість із них теж стійка до атмосферних опадів і не промокає під час дощу.

Мережа Inditex також пропонує чоловікам широкий вибір курток (джинсові, шкіряні та бомбери), утеплених толстовок й светрів.

А, обираючи взуття, варто звернути увагу на шкіряні туфлі, замшеві та шкіряні черевики на шнурівці та шкіряні й спортивні кросівки.

Цього сезону вони представлені в асортименті найповніше.

Ви ще й досі вагаєтеся чи робити покупки за кордоном, не виходячи з дому? Якщо ніколи не робили цього раніше, то онлайн-шопінг з myMeest зробить такий вид покупок улюбленим. У цьому можете навіть не сумніватися.

З детальною інструкцією, як користуватися сервісом myMeest, можна ознайомитися на сайті