З початку повномасштабного російського вторгнення кияни шукають прихисток у різноманітних місцях. Хтось ночує у бомбосховищах, підвалах тощо. Водночас є ті, хто обрав для себе укриттям Київський метрополітен.

Про це повідомляють #Букви.

Люди облаштовуються на підлозі, загортаючись кількома ковдрами, та приносять з домівок усе необхідне для життя.

Варто зазначити, що метрополітен продовжує працювати. Щодня оновлюється актуальна інформація про курсування поїздів.

Люди діляться їжею, гігієнічними засобами та іншими речами першої потреби. Водночас хтось розважається у метро своїм хобі, наприклад, грає на гітарі чи малює.

Для підбадьорення духу на платформі висить Державний Прапор України, а поруч із ним символічний напис “разом сильніші” на рекламному стенді.

Кореспондент #Букв спустився до найглибшої у світі станції метро “Арсенальна” та зробив для вас світлини.



















Як кияни облаштовують життя в метро — фото // 10 фото