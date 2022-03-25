Про це повідомляють #Букви.
Люди облаштовуються на підлозі, загортаючись кількома ковдрами, та приносять з домівок усе необхідне для життя.
Варто зазначити, що метрополітен продовжує працювати. Щодня оновлюється актуальна інформація про курсування поїздів.
Люди діляться їжею, гігієнічними засобами та іншими речами першої потреби. Водночас хтось розважається у метро своїм хобі, наприклад, грає на гітарі чи малює.
Для підбадьорення духу на платформі висить Державний Прапор України, а поруч із ним символічний напис “разом сильніші” на рекламному стенді.
Кореспондент #Букв спустився до найглибшої у світі станції метро “Арсенальна” та зробив для вас світлини.
Як кияни облаштовують життя в метро — фото // 10 фото
- Раніше Київська міська державна адміністрація звернулася до жителів столиці з проханням не використовувати деякі станції метро як місце укриття.