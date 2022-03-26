Про це повідомляють #Букви.
У Києві вже завершили роботи біля пам’ятника Самсону, Володимиру, Григорію Сковороді та Богдану Хмельницькому.
Також у КМДА шукають варіанти 3D-моделювання у разі руйнування важливих культурних та історичних пам’яток, будівель, які можуть потрапити під обстріли окупантів. Зокрема активісти виконали роботи в Театрі на Подолі та захистили мозаїки на фунікулері.
Люди в центрі міста обкладають споруди мішками з піском та закріплюють їх поверх пам’яток.
Як кияни захищають культурні пам’ятки від руйнування російськими військами – фото // 9 фото
- Раніше міністр культури України Олександр Ткаченко заявив, що росіяни збираються знищити пам’ятку української архітектури Софію Київську. Вороги прагнуть знищити всю українську історію, намагаючись привласнити її собі.
- Водночас російське вторгнення на територію України вже знищило чи зруйнувало низку церков, мечетей, синагог і релігійних освітніх закладів у різних регіонах нашої держави.