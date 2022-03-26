На тлі бомбардувань та ракетних обстрілів Києва містяни встановлюють у столиці захисні конструкції для пам’яток культурної спадщини. Наприклад, сьогодні кияни зробили додатковий захист для пам'ятника Петру Сагайдачному та Княгині Ользі.

Про це повідомляють #Букви.

У Києві вже завершили роботи біля пам’ятника Самсону, Володимиру, Григорію Сковороді та Богдану Хмельницькому.

Також у КМДА шукають варіанти 3D-моделювання у разі руйнування важливих культурних та історичних пам’яток, будівель, які можуть потрапити під обстріли окупантів. Зокрема активісти виконали роботи в Театрі на Подолі та захистили мозаїки на фунікулері.

Люди в центрі міста обкладають споруди мішками з піском та закріплюють їх поверх пам’яток.

















Як кияни захищають культурні пам’ятки від руйнування російськими військами – фото // 9 фото