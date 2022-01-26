Згідно зі справою, розкритою американською медіа-компанією Forbes, відомо, що відеогра Grand Theft Auto Online є інструментом вербування наркозалежних для мексиканських картелів.

Про це повідомляє Forbes.

Багато хто не усвідомлює, що рекрутери з картелю грають у гру та набирають гравців для роботи в реальному житті. Минулого року мексиканська поліція виявила, що наркокартелі вербували молодих людей через популярні відеоігри, зокрема Grand Theft Auto Online, проте доказів було мало.

Співробітники митниці та прикордонної служби Аризони виявили у жінки, на ім’я Аліса Наварро, майже 60 кг метамфетаміну. Коли вони запитали про те, звідки вона дістала наркотики, Аліса сказала, що в січні того ж року вона грала в Grand Theft Auto Online та познайомилася з чоловіком, який назвався “Джорджем”.

Як стверджують слідчі, познайомившись у грі, вони врешті-решт почали спілкуватися в Snapchat, а потім зустрілися особисто. Підозрювана зазначила, що Джордж запитав її через Snapchat, чи не хоче вона працювати, доставляючи електроніку, щоб продати її в Мексиці. Алісі обіцяли до 2 000 доларів винагороди.

Іноді наркокартелі намагаються приховати наркотики в електронному обладнанні, переправляючи їх через кордон, повідомляє Forbes.

Співробітники митної служби виявили, що метамфетамін був захований не в електроніці, а в паливному баку. Її звинувачують у змові з метою імпорту та продажу метамфетаміну, а також у зберіганні.

У жовтні минулого року мексиканські правоохоронні органи в Оахаці заявили, що троє неповнолітніх були завербовані в популярній мобільній грі Free Fire. Дітям пропонували близько 200 доларів на тиждень.