Для того, аби пройти складний опалювальний сезон цього в умовах воєнного стану та заощадити на опаленні, варто зменшити теплові втрати в домівках. Відповідні поради розробили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

“Розуміючи, яким складним буде опалювальний сезон, комунальні служби працюють у посиленому режимі. Зокрема, місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали”, — йдеться в повідомленні.

Як менше витрачати на тепло?

Раціонально використовуйте тепло. Якщо в будинку встановлений індивідуальний тепловий пункт, разом із сусідами зверніться до управителя (ЖЕК), ОСББ або знайдіть фахівця, щоб встановити у квартирах температуру не більше 18 градусів та максимально економний режим теплоспоживання.

Якщо є можливість регулювати опалення, підтримуйте температуру в помешканні не більше 18 градусів. Зменшуйте температуру в кімнатах, які не використовуєте. Та коли лягаєте спати або йдете з дому.

Підготуйте вікна:

Відрегулюйте фурнітуру вікон, щоб вони щільно зачинялися і не було протягу.

Встановіть на вікнах гумові ущільнювачі, якщо вони відсутні або пошкоджені та втратили свою еластичність.

Встановіть прозору тепловідбивну плівку на внутрішню частину віконних рам, так зване третє скло.

Подбайте про утеплення дверей:

Утепліть ущільнювачем вхідні двері по периметру стулок. Якщо маєте подвійні вхідні двері, зачиняйте обоє.

Завжди тримайте зачиненими додаткові двері на вході до під’їзду (тамбурні двері), перевірте чи є доводчик та зверніться до обслуговчої організації, якщо його немає.

Зменште тепловтрати:

Тримайте відкритими батареї: відсуньте меблі, підніміть штори, зніміть декоративні панелі.

Наклейте фольгований тепловідбивний екран на стіну за батареєю.

Тримайте зачиненими всі вікна, у тому числі на балконі або лоджії. Закривайте на ніч вікна шторами, ролетами, жалюзі, однак тримайте відкритою батарею.

“Нагадуємо, що у столиці у випадку надзвичайних ситуацій взимку готові розгорнути близько тисячі пунктів обігріву для мешканців. Закуплені електрогенератори, зроблені запаси води та все необхідне, щоб ці пункти обігріву приймали людей. Там можна буде зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу”, — зауважили в КМДА.

Що робити, якщо зникне опалення?

Стежте за офіційними повідомленнями міської влади про можливі аварії та оберіть одне приміщення в оселі для обігріву.

Щільно закрийте вікна шторами, жалюзі, ролетами.

Увімкніть додаткові джерела тепла. Але не більше одного електрообігрівача – може не витримати мережа.

Пийте та їжте гаряче.

Дізнайтеся, де розміщені пункти обігріву.

Переїдьте до родичів та знайомих, у яких є опалення. Заздалегідь домовтеся про спільні дії.

Аби вберегтися від нещасних випадків:

не грійтеся за допомогою непристосованих засобів (газової плити або запалених конфорок тощо);

не використовуйте у квартирах «буржуйки», бензинові дизельні генератори, газові балони;

не вмикайте більше одного електрообігрівача;

не вживайте алкогольні напої заради хибного відчуття зігрівання.

У міській адміністрації запевнили, що влада робить все для життєзабезпечення столиці. Наразі ситуація в місті контрольована і приводів для паніки немає.