Державне агентство з енергоефективності й енергоощадження України поділилося рекомендаціями щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років.

Про це повідомляє пресслужба Держенергоефективності.

Зазначається, що в документі також є поради для органів влади, керівників ЖБК та ОСББ, бізнесів і мешканців багатоквартирних і приватних будинків.

У відомстві навели приклади, якими є найбільш вагомі та результативні заходи з енергоефективності, а також необхідні кроки з підготовки до критичних ситуацій в опалювальному сезоні.

Головні поради

Зменште втрати тепла в оселі:

переконайтеся, що у віконних рамах немає щілин; якщо вони є, встановіть сучасні склопакети або вкладіть ущільнювач у рами та заклейте їх за периметром ізоляційною стрічкою або скотчем;

переконайтеся у відсутності щілин у місцях кріплення підвіконня (в разі наявності, заповніть їх монтажною піною або герметиком);

якщо у вас встановлені сучасні склопакети, перевірте, наскільки щільно зачиняються вікна, якщо не щільно – зверніться у компанію, що їх встановлювала;

наклейте на скло вікон теплоощадну плівку;

почепіть на вікна жалюзі або щільніші фіранки, які відкривайте вдень і щільно закривайте вночі, але так, щоб не прикривати батареї;

встановіть тепловідбивні екрани на стіни за батареями;

вистеліть підлогу килимовим покриттям хоча б у кімнатах, де ви проводите найбільше часу (особливо якщо ви проживаєте на першому поверсі);

якщо маєте стіну, яка промерзає взимку, ізолюйте її пінополістирольними листами, гіпсокартоном, корковою настінною плиткою або корковими шпалерами (або принаймні почепіть на холодну стіну щільні фіранки, створивши додатковий прошарок повітря між нею й кімнатою);

переконайтеся у відсутності щілин між полотном дверей і дверними коробками (якщо вони є, наклейте ущільнювач за периметром дверних коробок);

встановіть подвійні двері на вході у квартиру або оббийте зовнішній бік дверей дерматином, підклавши під нього шар ізолону, скловати, поролону;

щільно зачиняйте двері між опалюваними та неопалюваними приміщеннями;

якщо в підʼїзді є вхідний тамбур з двома дверима, відчиняйте другі двері, лише коли закриються вхідні, і зачиняйте їх за собою;

закрийте частину вентиляційних отворів в кімнатах;

якщо у вас установлені інверторні спліт-системи (кондиціонери), перевірте їхню придатність для догрівання приміщень.

Ощадно споживайте електроенергію:

замініть лампи розжарювання на світлодіодні;

залишайте увімкненими мінімальну кількість ламп;

розташуйте меблі так, щоб отримати максимальне природне освітлення;

керуйтеся принципом «не більше одного увімкненого потужного приладу одночасно»;

надавайте перевагу економним режимам роботи обладнання;

не залишайте електроприлади у режимі очікування;

максимально завантажуйте пральну машину й використовуйте температуру прання 30°C;

не кипʼятіть повний чайник, якщо необхідно половина або менше;

використовуйте термоси;

раціональніше використовуйте гарячу та холодну воду (встановіть аератори на кранах; замініть душем прийняття ванни; закривайте кран, коли чистите зуби);

встановіть і використовуйте термостатичні регулятори на батареях; не перегрівайте й не пересушуйте кімнати, підтримуйте в них температуру не вище 21°C;

контролюйте використання електроприладів (від’єднуйте їх від мережі на час простою);

встановіть реле захисту від стрибків напруги.

Підготуйтеся до перебоїв із постачання тепла, води, світла й газу.

Якщо не буде світла, подбайте про наявність ліхтарів, свічок, сірників, павербенків, акумуляторів (не забувайте їх заряджати й перевіряти стан заряду), портативних пальників на газу чи сухому спирті; джерел безперебійного живлення (UPS), акумуляторів холоду, термосумок; дизельного або бензинового генератора, запасу пального, подовжувачів.

Якщо не буде води:

подбайте про наявність запасу води (питної й технічної) щонайменше на три доби (періодично оновлюйте цей запас з огляду на терміни зберігання);

врахуйте, що наявність бойлера створює додатковий запас технічної води, переконайтеся, що знаєте, як можна злити воду з бойлера;

зберігайте воду (питну й технічну) не в одному резервуарі, а в декількох;

на випадок евакуації передбачте наявність тари невеликого обсягу.

Якщо не буде газу, подбайте про наявність електроплитки, портативної плитки на газу чи сухому паливі із запасом пального – для приготування їжі; бойлера (сонячного теплового конвектора) – для підігріву води.

Якщо не буде опалення, подбайте про наявність електричного конвектора (варто перевірити, чи здатна електромережа витримати додаткове навантаження); біокаміну або схожих на нього пристроїв (при цьому обов’язково дотримуйтеся правил пожежної безпеки); теплового ізолювання опалюваних кімнат; теплого домашнього одягу, електричних ковдр і простирадл.