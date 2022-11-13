Про це повідомляють #Букви.
Одне з таких відео облетіло соцмережі, на ньому жінка відкопує український прапор після того, як українська армія зайшла до міста. Попри те, що росіяни особливо агресивно ставились до будь-якої української символіки, мешканці південного міста зберігали прапори, маючи надію на швидке звільнення.
Мешканка Херсона показала, де її родина сховала від окупантів жовто-блакитний стяг. Жінка зняла бруківку і дістала прапор, дбайливо загорнутий у поліетиленовий пакет.
“Мокрий, але живий”, – констатувала вона. Стяг і справді зберігся відмінно.
Зі сльозами на очах мешканка деокупованого міста розгорнула український символ та обійняла його.
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З перших днів російської окупації, мешканці Херсона вірили у швидке повернення міста під контроль ЗСУ, на свій ризик цивільні виходили на мітинги, заявляючи про свою незмінну позицію, попри те, що росіяни всіляко перешкоджали масовим зібранням, поширювали дезінформацію та забороняли доступ до українських та міжнародних ЗМІ.
Окупація міста тривала 256 днів.
11 листопада, президент України Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Херсона, опублікувавши відео, як місцеві мешканці святкують звільнення міста. Попри те, що Херсон досі не зачищено від російських військових, місцеві вже прибирають ворожу символіку. Також зараз у місті перебувають українські спецпідрозділи.
- Представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький зазначив, що більше ніж половина російських військ все ще знаходяться на правому березі Дніпра.
- Президент Франції Емманюель Макрон привітав Україну з деокупацією Херсону. Він наголосив, що визволення міста є важливим кроком до відновлення суверенних прав.
- У Києві на Майдані Незалежності близько 300 людей зібралися, аби відсвяткувати звільнення Херсону, подякувавши українським захисникам за деокупацію міста. Українці співали пісні, танцювали та просто всміхалися.
- Російські окупанти під час втечі з окупованого ними Херсона вкрали із місцевого зоопарку єнота. Крадіжки – звичний супутник російської окупації, і тут нічого не було дивного – під час захоплення Київщини росіяни їли домашніх тварин, навіть собак, котів і папуг. Про крадіжки одягу, предметів побуту та домашньої техніки відомо вже на весь світ.