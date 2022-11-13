Звільнений Херсон зустрів українських армійців численними Державними прапорами після російської окупації. Попри фактично абсолютну інформаційну ізоляцію, весь цей час мешканці зберігали українські символи в схованках, аби їх не знайшли росіяни.

Про це повідомляють #Букви.

Одне з таких відео облетіло соцмережі, на ньому жінка відкопує український прапор після того, як українська армія зайшла до міста. Попри те, що росіяни особливо агресивно ставились до будь-якої української символіки, мешканці південного міста зберігали прапори, маючи надію на швидке звільнення.

Мешканка Херсона показала, де її родина сховала від окупантів жовто-блакитний стяг. Жінка зняла бруківку і дістала прапор, дбайливо загорнутий у поліетиленовий пакет.

“Мокрий, але живий”, – констатувала вона. Стяг і справді зберігся відмінно.

Зі сльозами на очах мешканка деокупованого міста розгорнула український символ та обійняла його.

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З перших днів російської окупації, мешканці Херсона вірили у швидке повернення міста під контроль ЗСУ, на свій ризик цивільні виходили на мітинги, заявляючи про свою незмінну позицію, попри те, що росіяни всіляко перешкоджали масовим зібранням, поширювали дезінформацію та забороняли доступ до українських та міжнародних ЗМІ.

Окупація міста тривала 256 днів.

11 листопада, президент України Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Херсона, опублікувавши відео, як місцеві мешканці святкують звільнення міста. Попри те, що Херсон досі не зачищено від російських військових, місцеві вже прибирають ворожу символіку. Також зараз у місті перебувають українські спецпідрозділи.