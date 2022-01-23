П'ятий президент, лідер фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко повідомив, що влада заблокувала його участь у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО.

Про це Петро Порошенко заявив у Facebook.

“Є запрошення від НАТО в штаб-квартиру Північноатлантичного альянсу. Є рішення парламенту, що я представляю «Європейську Солідарність» в Парламентській Асамблеї НАТО. Є рішення глави делегації про включення мене до складу української делегації в Міжпарламентській раді Україна-НАТО. Є квиток до Брюсселя, і що важливо — квиток назад”, – заявив лідер фракції “ЄС”.

За словами Порошенка, особисте зобов’язання не забороняє закордонні відрядження, потрібен лише дозвіл слідчих. Проте, він наголошує, що особисто Зеленський дав вказівку заблокувати виїзд з України та зірвати усі міжнародні зустрічі.

“Яку вавку треба мати в голові, щоби в умовах загальноєвропейської військової тривоги чинити перешкоди моїй дипломатичній діяльності? Адже вона націлена на захист України та страхує її від провалів некомпетентного керівництва”, – зауважив народний депутат.

Він зазначив, що ця заборона виглядає як переконливий доказ політично мотивованих переслідувань опозиції з боку влади під час війни.

“Маємо те, що маємо. І маємо такого, якого маємо. Усіх нас, — незелених, антизелених і самих зелених — мають об’єднати синій і жовтий кольори українського стяга і велика спільна мета”, – резюмував п’ятий президент.