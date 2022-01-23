Про це Петро Порошенко заявив у Facebook.
“Є запрошення від НАТО в штаб-квартиру Північноатлантичного альянсу. Є рішення парламенту, що я представляю «Європейську Солідарність» в Парламентській Асамблеї НАТО. Є рішення глави делегації про включення мене до складу української делегації в Міжпарламентській раді Україна-НАТО. Є квиток до Брюсселя, і що важливо — квиток назад”, – заявив лідер фракції “ЄС”.
За словами Порошенка, особисте зобов’язання не забороняє закордонні відрядження, потрібен лише дозвіл слідчих. Проте, він наголошує, що особисто Зеленський дав вказівку заблокувати виїзд з України та зірвати усі міжнародні зустрічі.
“Яку вавку треба мати в голові, щоби в умовах загальноєвропейської військової тривоги чинити перешкоди моїй дипломатичній діяльності? Адже вона націлена на захист України та страхує її від провалів некомпетентного керівництва”, – зауважив народний депутат.
Він зазначив, що ця заборона виглядає як переконливий доказ політично мотивованих переслідувань опозиції з боку влади під час війни.
“Маємо те, що маємо. І маємо такого, якого маємо. Усіх нас, — незелених, антизелених і самих зелених — мають об’єднати синій і жовтий кольори українського стяга і велика спільна мета”, – резюмував п’ятий президент.
- Нагадаємо, дипломат Костянтин Єлісєєв заявив, що адміністрація президента Володимира Зеленського блокує візит п’ятого президента Петра Порошенка на засідання Міжпарламентської Ради Україна-НАТО. Проте до делегації включили представника “Опозиційної платформи — За життя”.
- При цьому, нардепи партії “Європейська солідарність” закликають слідчі органи не блокувати політичну діяльність лідера опозиційної фракції, п’ятого Президента України Петра Порошенка в Міжпарламентській раді Україна — НАТО.
- Офіс генпрокурора України подав апеляційну скаргу на запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання п’ятому президенту України, лідеру партії “Європейська Солідарність” Петру Порошенку.
- Київська міська рада підтримала рішення про недопущення політичного переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка та решти опозиційних політиків.
- Своєю чергою, прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках, лідер української партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк переконаний, що звинувачення проти п’ятого президента Петра Порошенка є абсурдними та далекими від правового поля.