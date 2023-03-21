Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії у Facebook.
Вадим — голова кінологічної служби. Він навчає службових собак з 2005 року, а з 2020-го – служить у 15-му Слов’янському полку Національної гвардії. Разом з іншими військовими Вадим пройшов випробування боями за Рубіжне, Кремінну, Сєвєродонецьк, Лиман тощо.
Як розповіли у Нацгвардії, на початку повномасштабного російського вторгнення він перебував у Рубіжному.
“Ми з першого дня почали діяти у складі розвідки, і боролися з диверсійно-розвідувальними групами противника, які намагалися діяти у нас в тилу”, — згадує гвардієць.
За його словами, було складно. Вадим відповідав за життя свого особового складу і службових собак, які тоді залишалися у вольєрах. На жаль, через артилерійський обстріл захисники втратили двох псів, а ситуація на Луганщині погіршувалася щодня.
“Прийняли рішення евакуювати всіх наших чотирилапих побратимів, які лишилися живими, до безпечного місця, бо настільки інтенсивні бойові дії, жахливі обстріли не дозволяли їх ефективно застосовувати”, — сказав Вадим.
Зараз собак повернули до Слов’янська. Там тварини відновлюють боєздатність. Зараз їх знову залучають до стабілізаційних заходів, розшуку людей, які зазнали поранень або були заблоковані у завалах, вибухівки та зброї.
Водночас нацгвардієць бере участь у спеціальній професійній підготовці для кінологів та займається відбором службових собак для кінологічної служби 15-го Слов’янського полку.
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