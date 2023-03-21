Військовий Національної гвардії України, на ім'я Вадим розповів, як разом з побратимами рятував службових собак, яких евакуювали з Луганщини.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії у Facebook.

Вадим — голова кінологічної служби. Він навчає службових собак з 2005 року, а з 2020-го – служить у 15-му Слов’янському полку Національної гвардії. Разом з іншими військовими Вадим пройшов випробування боями за Рубіжне, Кремінну, Сєвєродонецьк, Лиман тощо.

Як розповіли у Нацгвардії, на початку повномасштабного російського вторгнення він перебував у Рубіжному.

“Ми з першого дня почали діяти у складі розвідки, і боролися з диверсійно-розвідувальними групами противника, які намагалися діяти у нас в тилу”, — згадує гвардієць.

За його словами, було складно. Вадим відповідав за життя свого особового складу і службових собак, які тоді залишалися у вольєрах. На жаль, через артилерійський обстріл захисники втратили двох псів, а ситуація на Луганщині погіршувалася щодня.

“Прийняли рішення евакуювати всіх наших чотирилапих побратимів, які лишилися живими, до безпечного місця, бо настільки інтенсивні бойові дії, жахливі обстріли не дозволяли їх ефективно застосовувати”, — сказав Вадим.

Зараз собак повернули до Слов’янська. Там тварини відновлюють боєздатність. Зараз їх знову залучають до стабілізаційних заходів, розшуку людей, які зазнали поранень або були заблоковані у завалах, вибухівки та зброї.

Водночас нацгвардієць бере участь у спеціальній професійній підготовці для кінологів та займається відбором службових собак для кінологічної служби 15-го Слов’янського полку.