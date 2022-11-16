Занепокоєння щодо війни, інфляції, економіки, тривалих наслідків пандемії та інших глобальних криз призвели до того, що рівень стресу в певних країнах зріс до нових максимумів. Внаслідок чого цей стрес проявляється на вагах.

Про це повідомляє The Washington Post.

Існує багато біологічних механізмів, які пояснюють, чому стрес та тривога змушують людей набирати небажані кілограми. У деяких випадках набір ваги сам по собі може стати джерелом стресу.

Хоча ми не можемо усунути всі основні джерела стресу в нашому житті, можна певною мірою контролювати його вплив на наше тіло.

Вчені виявили, що існують способи полегшити стрес і перенавчити свій мозок, аби покращити свій раціон так запобігти збільшенню ваги.

Наші тіла еволюціонували, щоби виділяти гормон стресу кортизол, коли наш мозок відчуває небезпеку. Кортизол підвищує частоту серцевих скорочень, артеріальний тиск і рівень цукру в крові.

У короткостроковій перспективі кортизол захищає вас від безпосередніх загроз, переводячи ваше тіло в режим боротьби або втечі. Проте, коли ваша робота та інші обставини регулярно підвищують рівень стресу, це може призвести до хронічного підвищення кортизолу.

Дослідження показують, що люди з вищим рівнем кортизолу, як правило, мають вищий індекс маси тіла.

Якщо ви постійно боретеся зі стресом, він може посилати сигнали вашому тілу, щоб накопичувати жир, сказала Джанет Томіяма, керівниця лабораторії, що досліджує стрес та здоров’я у Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі.

“Той факт, що ви перебуваєте в стані стресу, сприятиме відкладенню жиру”, — сказала Томіяма, яка вивчає механізми стресу та ожиріння.

У лабораторних дослідженнях вчені виявили, що введення синтетичних версій кортизолу людям змушує їх споживати значно більше калорій, ніж люди, які приймають плацебо.

Навіть стрес від діяльності, яка нам подобається, може призвести до переїдання. В одному дослідженні вчені стежили за завзятими футбольними фанатами в різних містах.

Вони виявили, що вболівальники, чиї команди програли, наступного дня споживали більше калорій та насичених жирів. Уболівальники, чиї команди перемогли, наступного дня споживали менше їжі та насичених жирів.

Шоколад, цукерки, морозиво та інша “комфортна їжа” частково зменшують стрес завдяки впливу на мозок.

Деякі люди помічають, що в стресових ситуаціях їхній апетит різко падає. Водночас науковці не зовсім впевнені, чому стрес веде одних людей до банки з печивом, а інших ні.

Хоча ви не завжди можете зменшити стрес у своєму житті, ви можете перенавчати свій мозок, щоби він бажав здорову їжу, коли ви їсте під час стресу.

У дослідженні, опублікованому минулого року, Томіяма та її колеги зібрали 100 дорослих із підвищеним рівнем стресу та розділили їх на дві групи.

Усіх навчили виконувати щоденну шестихвилинну вправу для зменшення стресу, що називається “прогресивною м’язовою релаксацією”, яка передбачає напруження та розслаблення м’язів від пальців ніг до голови.

Дослідження показали, що ця техніка глибокої релаксації зменшує стрес і тривогу.

Але членам однієї групи було призначено з’їсти порцію свіжих фруктів, таких як нарізаний ананас, мед і груші, приблизно за п’ять хвилин після кожного їхнього щоденного сеансу прогресивної м’язової релаксації.

Після одного тижня дослідники виявили, що вживання лише фруктів зменшило стрес і покращило настрій учасників. Поєднавши фрукт із вправою для розслаблення, їхній мозок почав сприймати фрукт як щось, що знижує рівень стресу — фактично перетворюючи фрукт на “комфортну їжу”.

“Кожного разу, коли дві речі відбуваються одночасно, ваш розум створює зв’язок між ними. Поєднуючи релаксацію та фрукти, ваш розум починає сприймати їх як одне й те саме. Через деякий час вам навіть не потрібно буде займатися шістьма хвилинами релаксації: все, що вам потрібно зробити, це з’їсти фрукт, і ви отримаєте той самий ефект релаксації”, — сказала Томіяма.