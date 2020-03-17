Людям варто дотримуватись простих правил, щоб убезпечити себе від зараження COVID-19.

Про це розповіла в рамках лекції на саміті Singularity University Нелл Вотсон, учасниця команди швидкої дії (taskforce) проти поширення коронавірусу при уряді США.

Отже:

Уникайте спортзалів, але займайтесь спортом. (від сьогодні в Україні вони закриті)

Уникайте барів та клубів. (від сьогодні в Україні вони закриті)

Уникайте дантистів.

Уникайте салонів краси. (від сьогодні в Україні вони закриті)

Старайтесь не ходити до церков. Краще займайтесь духовним вдосконаленням самостійно.

Працюйте з дому. В будь-якому разі, уникайте годин пік.

У автівках і таксі – опустіть вікна, щоб продувало.

У квартирі теж добре, щоб був потік повітря.

Бути надворі – класно, ходіть вулицями. Але не наближайтесь до інших на більш ніж два метри.

Створіть у помешканні “червону зону”, куди кластимете предмети, які можуть містити на собі вірус. Наприклад, взуття.

Ходіть по супермаркетах у години, коли там менше людей. Гугл-карти нерідко можуть підказати типову завантаженість.

Беручи візок чи кошик у супермаркеті, спершу протріть його ручки знезаражувачем.

Стерилізуйте свій смартфон. Якщо він витримує перебування під водою – помийте його з милом.

Не їжте у кафе. Краще беріть страви на винос. (від сьогодні в Україні вони закриті)

Якщо замовляєте щось – краще, щоб це була термічно оброблена їжа. Так більше ймовірності, що вірусу не буде.

Якщо замовляєте щось поштою і це нетермінова доставка – хай постоїть у “червоній зоні” кілька днів. Тоді лиш відкривайте.

Можете написати заповіт.

Можете вказати в ньому, чи хочете, щоб вас реанімували.

Якщо маєте медичну страховку – перечитайте її.

Краще не використовуйте аспірин чи ібупрофен, якщо маєте, чим замінити.

Спіть добре. Це важливо, щоб зберігати хороше здоров’я.

Якщо ви молоді та здорові – подумайте над тим, щоб стати донором крові.

Вирощуйте зелень у себе на підвіконні чи на присадибній ділянці. Так за 5-15 днів матимете свіжу, здорову їжу. Постачання свіжих овочів на ринках і в супермаркетах може бути не таким стабільним.