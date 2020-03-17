Про це розповіла в рамках лекції на саміті Singularity University Нелл Вотсон, учасниця команди швидкої дії (taskforce) проти поширення коронавірусу при уряді США.
Отже:
Уникайте спортзалів, але займайтесь спортом. (від сьогодні в Україні вони закриті)
Уникайте барів та клубів. (від сьогодні в Україні вони закриті)
Уникайте дантистів.
Уникайте салонів краси. (від сьогодні в Україні вони закриті)
Старайтесь не ходити до церков. Краще займайтесь духовним вдосконаленням самостійно.
Працюйте з дому. В будь-якому разі, уникайте годин пік.
У автівках і таксі – опустіть вікна, щоб продувало.
У квартирі теж добре, щоб був потік повітря.
Бути надворі – класно, ходіть вулицями. Але не наближайтесь до інших на більш ніж два метри.
Створіть у помешканні “червону зону”, куди кластимете предмети, які можуть містити на собі вірус. Наприклад, взуття.
Ходіть по супермаркетах у години, коли там менше людей. Гугл-карти нерідко можуть підказати типову завантаженість.
Беручи візок чи кошик у супермаркеті, спершу протріть його ручки знезаражувачем.
Стерилізуйте свій смартфон. Якщо він витримує перебування під водою – помийте його з милом.
Не їжте у кафе. Краще беріть страви на винос. (від сьогодні в Україні вони закриті)
Якщо замовляєте щось – краще, щоб це була термічно оброблена їжа. Так більше ймовірності, що вірусу не буде.
Якщо замовляєте щось поштою і це нетермінова доставка – хай постоїть у “червоній зоні” кілька днів. Тоді лиш відкривайте.
Можете написати заповіт.
Можете вказати в ньому, чи хочете, щоб вас реанімували.
Якщо маєте медичну страховку – перечитайте її.
Краще не використовуйте аспірин чи ібупрофен, якщо маєте, чим замінити.
Спіть добре. Це важливо, щоб зберігати хороше здоров’я.
Якщо ви молоді та здорові – подумайте над тим, щоб стати донором крові.
Вирощуйте зелень у себе на підвіконні чи на присадибній ділянці. Так за 5-15 днів матимете свіжу, здорову їжу. Постачання свіжих овочів на ринках і в супермаркетах може бути не таким стабільним.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу у світі.
- З 17 березня в Україні діють жорсткі заходи по боротьбі з пандемією.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення заборонити з 17 березня на всій території країни будь-які масові заходи за участю більше 10 осіб.
- 16 березня Міністерство охорони здоров’я зареєструвало випадки передачі коронавірусу COVID-19 всередині України. Ці випадки не пов’язані з поїздками за кордон.