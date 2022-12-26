Через проблеми з електропостачанням українці змушені встановлювати генератори не лише на підприємствах, а й у житлових будинках та квартирах.

Люди шукають сучасні засоби, щоб забезпечити базові побутові потреби.

Компанія POWER UKRAINE постачає обладнання для систем резервного енергопостачання, яке допомагає як промисловим, так і побутовим споживачам у побудові надійних інженерних систем резервного електроживлення на базі сучасного обладнання.

У компанії підтверджують зростання попиту на встановлення генераторів та реле напруги удвічі порівняно з 2021 роком.

Чи можна встановлювати генератори в оселях та що при цьому варто врахувати? Про це розповіли у POWER UKRAINE

Технічно це можна зробити. Якщо це приватний будинок, немає жодних проблем. Якщо багатоквартирний, буде шум та дим від роботи генератора.

Як правильно експлуатувати генератор

Згідно з Державними санітарними нормами, допустимий рівень звуку у приміщеннях житлових і громадських будинків та на території житлової забудови становить 40 дБА вдень (08:00-22:00) та 30 дБА вночі (22:00-08:00).

Тож можливість встановити генератор у квартирі залежить від того, чи домовитеся ви з сусідами. У компанії констатують, що люди дедалі частіше звертаються по таку послугу.

Чи має значення поверх та інші особливості житла при встановленні генератора?

Генератор може працювати як на першому, так і на двадцятому поверсі. Найкраще, коли у квартирі є балкон. Тоді генератор встановлюють там, а гофру для вихлопу можна зробити будь-якої довжини й вивести на вулицю. Якщо балкон герметичний, то і звук від генератора буде слабшим. Але не варто розрахувати на його цілковиту відсутність, оскільки шум буде поширюватися вентиляцією.

Якщо балкона немає, генератор може бути на вулиці. Однак тоді зважайте на ризик крадіжки чи хуліганства.

Дуже важливо тримати вікна балкона відчиненими, коли працює генератор. Йому потрібне повітря та охолодження.

Якщо живете у приватному будинку, для генератора на вулиці потрібно зробити надійний навіс, що захищатиме електронну систему від вологи під час дощу та снігу.

Які бувають генератори та як їх обирати?

Залежно від паливної системи генератори бувають бензинові, наприклад, Mitsubishi MGE 6700, дизельні типу ALMARAA 28 OTO.KB.JN. та газові. Є також гібриди — бензин плюс газ або дизель плюс газ (нечасто).

Усі ці генератори можна встановлювати у квартирах і будинках. Вони мають різну потужність. А вибір залежить від того, яку техніку хочете підключити. Потрібно визначити необхідну потужність для запуску приладів та додати до неї 1-2 кВт запасу.

Наприклад, холодильнику для запуску треба щонайменше 2 кВт. Після запуску він споживає 170-180 Ват. Тож потрібен генератор мінімум на 2,5-3 кВт.

Щоб одночасно працювали холодильник, телевізор та комп’ютер, треба 3,5 кВт.

Бойлер потребує 2 кВт.

Якщо візьмете генератор на 1,8 кВт і підключите до нього холодильник та комп’ютер одночасно, холодильник під час запуску спалить ваш комп’ютер.

Якщо оберете генератор відповідно до техніки, але не закладете у потужність запас 1-2 кВт, він заглухне. Доведеться перезапускати, відімкнувши деякі прилади.

Для приватного будинку потрібен генератор від 5 кВт. Таку потужність мають дизельні прилади.

Скільки коштує генератор?

Залежить від виробника та якості. Але купівля генератора точно не те, на чому варто економити. Нормальний генератор на 10 кВт коштує приблизно від 130 тис. грн. І ціни стрімко зростають. Вигідно також брати газовий генератор. Він не найдешевший, але за пів року постійного користування його вартість повністю окупиться.