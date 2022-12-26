Здійснювати дзвінки, серфінг в Інтернеті, фото- та відео-зйомку, безконтактну оплату – всі ці функції доступні сучасному смартфону, компактному гаджету, що допомагає у навчанні, роботі та подорожах, забезпечує якісний зв’язок з близькими. На що звернути увагу, якщо потрібно обрати та купити смартфон?
Обираємо клас смартфону
Надзвичайно широкий асортимент смартфонів вражає розмаїттям розмірів, кількістю камер, а головне – функціональними можливостями. У кожного користувача – свої, суто індивідуальні вимоги до такого гаджету. Отже, відштовхуючись від них, оберемо клас смартфону. На сторінці нашого каталогу ви знайдете:
- бюджетні моделі: незважаючи на відносно невеликий обсяг пам’яті, що не перевищує 16 Гб та не надто вражаючі характеристики камер, вони дозволяють вести любительську зйомку, отримувати інформацію з Інтернету та завжди залишатись на зв’язку;
- флагманські смартфони – зібрані на основі кращих комплектуючих, тож володіють найпередовішим набором опцій;
- іміджеві моделі відіграють роль стильного аксесуару, допомагають підкреслити статус власника. Тож головний акцент у таких моделях – на дорогому зовнішньому оформленні;
- бізнес- смартфони – моделі, основними перевагами яких є функціональність та широкий спектр доступних для вирішення задач;
- ігрові – здатні підтримувати навіть складні багаторівневі мобільні ігри, мають великий екран, потужний процесор та продуману систему охолодження;
- протиударні – розраховані на використання за екстремальних умов, витримують помірний механічний вплив та перепади температури.
Сьогодні виробництвом смартфонів займаються сотні компаній, а до серед найпопулярніших належать бренди Apple, Samsung, Huawei, Lenovo, Xiaomi.
Знайомимося з характеристиками
Коли обрано відповідну категорію, надзвичайно важливо якомога уважніше визначитись з бажаними параметрами головних характеристик:
- Розмір екрану – у компактних моделей бюджетної вартості він не перебільшує 5״, а смартфони з великим екраном здатні підтримувати різноманітні ігрові та мультимедійні можливості.
- Потужність процесору впливає на продуктивність гаджету, тож експерти рекомендують обирати процесори на 4 або 8 ядер, оскільки потужності чипів з двома ядрами не вистачить для роботи всіх необхідних мобільних додатків.
- Обсяг оперативної пам’яті має бути не меншим за 2 – 4 Гб, для топових моделей цей показник сягає 12 ГБ. Обсяг внутрішньої пам’яті може складати від 16 до 512 Гб.
- Якість камери визначається кількістю пікселів камери. Оскільки цей показник надзвичайно важливий для величезного числа користувачів, виробники намагаються встановлювати камери досить пристойної якості навіть на бюджетні моделі.
- Обираючи гаджет, що має ємність батареї не менш від 2000 мАч, ви отримуєте смартфон, що майже добу протримається в робочому стані без підзарядки.
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