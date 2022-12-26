Здійснювати дзвінки, серфінг в Інтернеті, фото- та відео-зйомку, безконтактну оплату – всі ці функції доступні сучасному смартфону, компактному гаджету, що допомагає у навчанні, роботі та подорожах, забезпечує якісний зв’язок з близькими. На що звернути увагу, якщо потрібно обрати та купити смартфон?

Обираємо клас смартфону

Надзвичайно широкий асортимент смартфонів вражає розмаїттям розмірів, кількістю камер, а головне – функціональними можливостями. У кожного користувача – свої, суто індивідуальні вимоги до такого гаджету. Отже, відштовхуючись від них, оберемо клас смартфону. На сторінці нашого каталогу ви знайдете:

бюджетні моделі: незважаючи на відносно невеликий обсяг пам’яті, що не перевищує 16 Гб та не надто вражаючі характеристики камер, вони дозволяють вести любительську зйомку, отримувати інформацію з Інтернету та завжди залишатись на зв’язку;

флагманські смартфони – зібрані на основі кращих комплектуючих, тож володіють найпередовішим набором опцій;

іміджеві моделі відіграють роль стильного аксесуару, допомагають підкреслити статус власника. Тож головний акцент у таких моделях – на дорогому зовнішньому оформленні;

бізнес- смартфони – моделі, основними перевагами яких є функціональність та широкий спектр доступних для вирішення задач;

ігрові – здатні підтримувати навіть складні багаторівневі мобільні ігри, мають великий екран, потужний процесор та продуману систему охолодження;

протиударні – розраховані на використання за екстремальних умов, витримують помірний механічний вплив та перепади температури.

Сьогодні виробництвом смартфонів займаються сотні компаній, а до серед найпопулярніших належать бренди Apple, Samsung, Huawei, Lenovo, Xiaomi.

Знайомимося з характеристиками

Коли обрано відповідну категорію, надзвичайно важливо якомога уважніше визначитись з бажаними параметрами головних характеристик:

Розмір екрану – у компактних моделей бюджетної вартості він не перебільшує 5״, а смартфони з великим екраном здатні підтримувати різноманітні ігрові та мультимедійні можливості.

Потужність процесору впливає на продуктивність гаджету, тож експерти рекомендують обирати процесори на 4 або 8 ядер, оскільки потужності чипів з двома ядрами не вистачить для роботи всіх необхідних мобільних додатків.

Обсяг оперативної пам’яті має бути не меншим за 2 – 4 Гб, для топових моделей цей показник сягає 12 ГБ. Обсяг внутрішньої пам’яті може складати від 16 до 512 Гб.

Якість камери визначається кількістю пікселів камери. Оскільки цей показник надзвичайно важливий для величезного числа користувачів, виробники намагаються встановлювати камери досить пристойної якості навіть на бюджетні моделі.

Обираючи гаджет, що має ємність батареї не менш від 2000 мАч, ви отримуєте смартфон, що майже добу протримається в робочому стані без підзарядки.

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