Мешканці пошкодженого внаслідок російського обстрілу будинку на Печерську вимушені жити в школі, оскільки не мають грошей на ремонт у зруйнованій квартирі, а влада не пропонує тимчасове житло.

Про це повідомляють #Букви.

15 листопада 2022 року відбувся черговий масований ракетний обстріл України. Тоді уламки збитої ракети потрапили в житловий будинок на вулиці Остапа Вишні на Печерську в Києві, де на третьому поверсі загинула жінка.

В той час на четвертому поверсі в кімнаті дивляться телевізор двоє пенсіонерів – Світлана та Петро. Після гучного удару та займання у квартирі, вони вибігли надвір.

Внаслідок інциденту в них повністю згорів балкон, на кухні під вікном виникла наскрізна дірка, а також пошкоджена підлога. Крім того, у квартирі зараз немає води та газу, лише електрика. Без повного ремонту житло для життя, на жаль, непридатне, а грошей на ремонт сім’я не має.

Відразу після пригоди до будинку прийшов директор місцевої школи, запропонувавши всім, хто залишився без житла, пожити в школі. У такий спосіб, Світлана та Петро живуть там вже майже місяць. У навчальному закладі не проводять офлайн заняття, оскільки немає бомбосховища.

Пенсіонерам поставили дві розкладачки в одному з класів. Тут є вода та туалет, але немає душа. Ще в школі нема де готувати їжу, є можливість тільки скористатися електрочайником у “Пункті незламності”, обладнаному в школі.

Світлана та Петро писали безліч звернень до різних інстанцій, і лише через три тижні влада запропонувала їм кімнату в гуртожитку. Однак, виявилося, що там відсутні вхідні та двері на балкон. Встановити їх подружжю запропонували власним коштом.

Зокрема, у квартирі разом з пенсіонерами живуть донька та онука Світлани. На момент вибуху їх не було вдома. Влучання ракети змусило їх виїхати до друзів до Одеси. Так, в одній кімнаті проживала сім’я з 4 осіб. За словами Світлани та Петра, вони вже 32 роки стоять у черзі на отримання додаткового житла.

Петро — активний учасник Революції Гідності. Чоловік дуже засмучений, що їм не пропонують тимчасове житло, на його думку, нікому не потрібні їхні проблеми.

ДОВІДКА: 15 листопада російські військові завдали ракетних ударів по Києву. За даними міської влади, ворог влучив в один із центральних районів. Рятувальники виявили у Києві тіло загиблого внаслідок ракетного удару з боку окупантів. Російські військові влучили у багатоповерховий будинок.

Близько 15:34 міський голова написав, що у Печерському районі столиці зафіксовано влучання. Пізніше в КМДА повідомили, що ракетного удару окупанти завдали по багатоповерхівці.