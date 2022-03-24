Інструкції від ЮНІСЕФ опублікував Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Щоб очистити воду в домашніх умовах і потім її використовувати як питну потрібно:
- Процідити воду через чисту тканину;
- Дати воді відстоятися 24-48 годин;
- Відфільтрувати воду через побутовий фільтр (якщо немає фільтра, процідіть воду через гравій, пісок або активоване вугілля);
- Закип’ятити воду (найпростіша дезінфекція).
У Центрі протидії дезінформації також наголосили, що у такий спосіб воду можна очистити майже від усіх шкідників. Однак інструкція буде неефективною, якщо рідина була хімічно заброднена.
- Нагадаємо, у зв’язку з тим, що існує загроза хімічної атаки з боку країни-агресора РФ, варто знати, як вберегти себе від отруєння та як надати першу медичну допомогу, якщо є постраждалі.
- На заводі “Сумихімпром” стався витік аміаку, також не припиняються попередження з боку західних партнерів стосовно можливості застосування російською стороною хімічної зброї. У зв’язку з цим #Букви опублікували інструкцію, яку першу допомогу слід надавати у разі отруєння хімікатами.