Ракетні удари, бомбардування та інші атаки з боку російської армії спричиняють гуманітарні катастрофи в мирних містах України. Одна з найбільших проблем - обмежений або відсутній доступ до питної води. Тому варто знати, як очищати її самостійно.

Інструкції від ЮНІСЕФ опублікував Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Щоб очистити воду в домашніх умовах і потім її використовувати як питну потрібно:

Процідити воду через чисту тканину;

Дати воді відстоятися 24-48 годин;

Відфільтрувати воду через побутовий фільтр (якщо немає фільтра, процідіть воду через гравій, пісок або активоване вугілля);

Закип’ятити воду (найпростіша дезінфекція).

У Центрі протидії дезінформації також наголосили, що у такий спосіб воду можна очистити майже від усіх шкідників. Однак інструкція буде неефективною, якщо рідина була хімічно заброднена.