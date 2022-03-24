Інструкції від ЮНІСЕФ опублікував Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Щоб очистити воду в домашніх умовах і потім її використовувати як питну потрібно:

  • Процідити воду через чисту тканину;
  • Дати воді відстоятися 24-48 годин;
  • Відфільтрувати воду через побутовий фільтр (якщо немає фільтра, процідіть воду через гравій, пісок або активоване вугілля);
  • Закип’ятити воду (найпростіша дезінфекція).

У Центрі протидії дезінформації також наголосили, що у такий спосіб воду можна очистити майже від усіх шкідників. Однак інструкція буде неефективною, якщо рідина була хімічно заброднена.

Фото: ЦПД