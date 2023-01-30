Міністерство охорони здоров’я України нагадує, що під час воєнного стану встановлення інвалідності або проведення медико-соціальної експертизи українців, які вимушено перебувають за кордоном, МСЕК здійснюють екстериторіально і заочно.

Про це інформує пресслужба Кабміну.

Зазначено, що для оформлення інвалідності у разі перебування за кордоном, потрібно надіслати необхідні медичні документи своєму сімейному або лікуючому лікарю на території України для оформлення форми 088/о “Направлення на МСЕК”. Наголошено, що документи повинні бути українською мовою.

Також додається, що ваш пакет документів розглядатиме лікарсько-консультативна комісія (ЛКК). За її рішенням вас скерують на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для проведення експертизи і встановлення інвалідності.

“Якщо ж ви не можете прибути на огляд, МСЕК може ухвалити рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення ЛКК закладу охорони здоров’я. Експертиза здійснюється за направленням ЛКК незалежно від вашого місця реєстрації, проживання чи перебування”, – пояснює пресслужба.

Окрім того, якщо ви перебуваєте за кордоном під час дії воєнного стану, і у вас завершився термін дії довідки про інвалідність, його автоматично вважають продовженим на весь час воєнного стану на території України і впродовж 6 місяців після його припинення/скасування.

Так само подовжується термін дії відсотків втрати працездатності та індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю.

“Якщо вашій дитині, яка має інвалідність і перебуває за кордоном, виповнилося 18 років, вона має пройти медико-соціальну експертизу на МСЕК, адже критерії інвалідності дітей різняться від критеріїв інвалідності дорослих,” – повідомляє пресслужба.

Уточнюється, що у такому разі дитина має пройти обстеження за кордоном, потім потрібно перекласти усі медичні документи українською мовою і направити їх сімейному чи лікуючому лікарю в Україну. Лікар оформить форму 088/о, а ЛКК направить документи на МСЕК для проведення заочної експертизи та встановлення інвалідності.