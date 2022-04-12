Про це йдеться у дописі пресслужби МОЗ України.
За інформацією міністерства охорони здоров’я України, під час війни порядок формування листків непрацездатності не змінився.
Ви в першу чергу звертаєтеся за медичною допомогою і в разі наявності у вас тимчасової непрацездатності ваш лікуючий лікар формує про такий факт відповідний медичний висновок в електронній системі охорони здоров‘я. Варто зауважити, що обов‘язок формувати такі медичні висновки покладається безпосередньо на лікуючого лікаря.
Таким чином, не обов‘язково окремо звертатися до лікаря первинної медичної допомоги для цього у разі, якщо медичну допомогу надавав лікар-спеціаліст. Так само як і не обов‘язково подавати для цього декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.
Після формування лікуючим лікарем відповідного медичного висновку він буде направлений до Електронного реєстру листків непрацездатності. У разі якщо ви є застрахованою особою та включені до Реєстру застрахованих осіб (тобто вами або вашим роботодавцем за вас сплачуються відповідні внески) – в ЕРЛН сформується листок непрацездатності.
Сформований листок непрацездатності буде доступний вам та вашому роботодавцю.
Для незастрахованих осіб листки непрацездатності не формуються, а документом, який підтверджує факт тимчасової непрацездатності, є сформований лікарем медичний висновок.
Якщо ваш лікуючий лікар не має технічної можливості сформувати медичний висновок в електронній системі охорони здоров‘я він може відкрити вам лікарняний у паперовій формі.
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