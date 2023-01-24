Про це повідомляє пресслужба відомства на офіційному сайті.
Процедуру спрощено для тих дітей, які залишилися без батьківського піклування внаслідок того, що місцеперебування батьків чи законних представників наразі невідоме, пишуть у відомстві.
Така форма опіки називається “тимчасове влаштування”.
Скористатися правом тимчасово прихистити дитину, яка опинилася без батьків у воєнний час, мають право особи, які перебувають у сімейних, родинних відносинах, зокрема хрещені батьки.
Для цього потрібно звернутися до служби у справах дітей за місцем свого проживання чи перебування дитини й надати такі документи:
- заяву;
- копію паспорта;
- документи, що підтверджують сімейні, родинні зв’язки з дитиною;
- довідку від нарколога та психіатра про те, що ви не перебуваєте на їхньому обліку;
- довідку про наявність чи відсутність судимості опікуна (її можна отримати онлайн через портал “Дія”).
Термін розгляду документів – один місяць.
“Після позитивного рішення служба у справах дітей видає наказ про тимчасове влаштування дитини. Він і є підставою для її тимчасового перебування в сім’ї родичів. Також наказ дає право представляти інтереси дитини перед третіми особами”, – йдеться в повідомленні.