Процедура всиновлення або встановлення опіки є складною та довготривалою. Втім, на період воєнного стану в Україні її спростили. Як саме відбувається процес оформлення опікунства над дитиною зараз, розповіли в Мінреінтеграції.

Про це повідомляє пресслужба відомства на офіційному сайті.

Процедуру спрощено для тих дітей, які залишилися без батьківського піклування внаслідок того, що місцеперебування батьків чи законних представників наразі невідоме, пишуть у відомстві.

Така форма опіки називається “тимчасове влаштування”.

Скористатися правом тимчасово прихистити дитину, яка опинилася без батьків у воєнний час, мають право особи, які перебувають у сімейних, родинних відносинах, зокрема хрещені батьки.

Для цього потрібно звернутися до служби у справах дітей за місцем свого проживання чи перебування дитини й надати такі документи:

заяву;

копію паспорта;

документи, що підтверджують сімейні, родинні зв’язки з дитиною;

довідку від нарколога та психіатра про те, що ви не перебуваєте на їхньому обліку;

довідку про наявність чи відсутність судимості опікуна (її можна отримати онлайн через портал “Дія”).

Термін розгляду документів – один місяць.