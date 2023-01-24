Про це повідомляє пресслужба відомства на офіційному сайті.

Процедуру спрощено для тих дітей, які залишилися без батьківського піклування внаслідок того, що місцеперебування батьків чи законних представників наразі невідоме, пишуть у відомстві.

Така форма опіки називається “тимчасове влаштування”.

Скористатися правом тимчасово прихистити дитину, яка опинилася без батьків у воєнний час, мають право особи, які перебувають у сімейних, родинних відносинах, зокрема хрещені батьки.

Для цього потрібно звернутися до служби у справах дітей за місцем свого проживання чи перебування дитини й надати такі документи:

  • заяву;
  • копію паспорта;
  • документи, що підтверджують сімейні, родинні зв’язки з дитиною;
  • довідку від нарколога та психіатра про те, що ви не перебуваєте на їхньому обліку;
  • довідку про наявність чи відсутність судимості опікуна (її можна отримати онлайн через портал “Дія”).

Термін розгляду документів – один місяць.

“Після позитивного рішення служба у справах дітей видає наказ про тимчасове влаштування дитини. Він і є підставою для її тимчасового перебування в сім’ї родичів. Також наказ дає право представляти інтереси дитини перед третіми особами”, – йдеться в повідомленні.