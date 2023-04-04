Відтепер українці мають можливість подати заяву на призначення пенсії онлайн. Так, якщо особа не має кваліфікованого електронного підпису (КЕП), оформити пенсію можна за допомогою Дія.Підпису. Як це зробити пояснили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Про це йдеться у відповідному дописі відомства.

Можливість представлена на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).

Для оформлення пенсії онлайн за допомогою Дія.Підпису необхідно виконати наступне:

Зареєструватися у застосунку Дія й активувати Дія.Підпис.

Зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ та вибрати вкладку “Заява про призначення пенсії”.

Ознайомитись з інформацією й натиснути “Вхід”.

Увійти до особистого кабінету, скориставшись Дія.Підписом.

У розділі “Щодо пенсійного забезпечення” вибрати вкладку “Заява на призначення пенсії”.

Дати згоду на дистанційне інформування, вибравши спосіб отримання повідомлень про опрацювання заяви.

Натиснути “Продовжити” й вибрати вид пенсії (наприклад, “Пенсія за віком”).

Заповнити анкету та надати згоду на передачу/обробку персональних даних.

Прикріпити скан-копії необхідних документів, перелік яких був наведений перед формуванням заяви.

Як пишуть у міністерстві, після цих етапів на екрані з’явиться повна форма заяви про призначення пенсії, заповнена за результатами вказаних вище дій.

Крім того, за потреби форму заяви можна відредагувати.