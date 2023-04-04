Про це йдеться у відповідному дописі відомства.
Можливість представлена на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).
Для оформлення пенсії онлайн за допомогою Дія.Підпису необхідно виконати наступне:
- Зареєструватися у застосунку Дія й активувати Дія.Підпис.
- Зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ та вибрати вкладку “Заява про призначення пенсії”.
- Ознайомитись з інформацією й натиснути “Вхід”.
- Увійти до особистого кабінету, скориставшись Дія.Підписом.
- У розділі “Щодо пенсійного забезпечення” вибрати вкладку “Заява на призначення пенсії”.
- Дати згоду на дистанційне інформування, вибравши спосіб отримання повідомлень про опрацювання заяви.
- Натиснути “Продовжити” й вибрати вид пенсії (наприклад, “Пенсія за віком”).
- Заповнити анкету та надати згоду на передачу/обробку персональних даних.
- Прикріпити скан-копії необхідних документів, перелік яких був наведений перед формуванням заяви.
Як пишуть у міністерстві, після цих етапів на екрані з’явиться повна форма заяви про призначення пенсії, заповнена за результатами вказаних вище дій.
Крім того, за потреби форму заяви можна відредагувати.
“Для завершення всіх операцій заява підписується за допомогою Дія.Підпису й відправляється до Фонду натисканням кнопки “Підписати та відправити до ПФУ”, — йдеться в повідомленні.
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