Українці, які досягли пенсійного віку закордоном, мають змогу дистанційно оформити пенсію за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Telegram.

Щоб закордоном оформити пенсію, потрібно зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ та вибрати вкладку “Заява про призначення пенсії” та після ознайомлення перейти за посиланням “вхід”. До особистого кабінету перейдіть за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Далі потрібно виконати наступні кроки:

Крок 1: У розділі “Щодо пенсійного забезпечення” оберіть вкладку “Заява на призначення пенсії”.

Погодьтеся на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про обробку заяви.

Оберіть “Продовжити” та вид пенсії, наприклад, “Пенсія за віком”;

Крок 2: заповніть анкету та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних;

Крок 3: прикріпіть скан-копії документів, перелік яких буде наведений перед формуванням заяви.

Після успішного проходження останнього кроку на екрані з’явиться повна форма заяви про призначення пенсії. Заяву за необхідності можна відкорегувати.

На завершення заява підписується за допомогою КЕП та відправляється до ПФУ натисканням кнопки “Підписати та відправити до ПФУ”.

На якому етапі зараз знаходиться заява, Фонд повідомить вас в обраний вами спосіб.