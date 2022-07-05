Головнокомандувач ЗСУ опублікував порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

Відповідну інформацію розмістила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

#Букви пояснюють, як отримати дозвіл на виїзд за межі району та області, і кому цей дозвіл необхідний.

Згідно з оприлюдненим порядком, дозвіл на виїзд за межі району та області можуть отримати:

1. – призовники, яким надано відстрочку від призову на термін до 1 року, але не пізніше дати закінчення відстрочки;

– призовники, які мають право на відстрочку, що підтверджується відповідними документами;

– інші призовники: за рішення керівника територіального центру комплектування за наявності поважних причин (хвороба, смерть рідних, сімейні обставини тощо на термін до 30 діб).

2. Військовозобов’язані та резервісти, які не підлягають мобілізації відповідно до статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” (крім тих, що заброньовані на період мобілізації та на воєнний час) на підставі документів, які надають право на відстрочку на термін до 1 року.

3. Заброньованим на період мобілізації та на воєнний час на термін до 30 діб.

4. В окремих випадках – за рішенням керівника ТЦК та СП (Територіального центру комплектування та соціальної підтримки).

5. Решті військовозобов’язаних і резервістів за наявності інших поважних причин з поданням ними військових документів – на термін до 30 діб.

Дозвіл не потрібен громадянам України, які:

1. Виключені з військового обліку.

2. Відбувають у відрядження і є військовозобов’язаними, заброньованими на період мобілізації та на воєнний час за наявності паспорта громадянина України, військового квитка (тимчасового посвідчення військовозобов’язаного), посвідчення про відстрочку на військову службу на період мобілізації та на воєнний час або завіреного керівником ТЦК та СП витягу з наказу Мінекономіки “Про бронювання та посвідчення про відрядження”.

3. Є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, які зняті з військового обліку у зв’язку з відбуттям до нового місця проживання (такі громадяни зобов’язані стати на військовий облік не пізніше 7 діб після зняття з військового обліку).

Для отримання довзолу необхідно звернутися з клопотання до вашого ТЦК та СП: