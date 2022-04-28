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Як отримати фінансову допомогу від ООН

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна та представниця Управління Верховного комісара ООН Кароліна Біллінг підписали Меморандум про взаєморозуміння у справах тимчасово переміщених осіб в Україні. #Букви розповідають, хто, яким чином та скільки отримає допомоги від ООН. 

Четвер, 28 квітня 2022, 14:28
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Відповідне рішення опубліковано пресслужбою УВКБ ООН.

Мінсоцполітики та ООН разом проводять грошову програму. Вона діє в усіх областях, які приймають велику кількість внутрнішньо переміщених осіб.

З 31 березня ООН спільно з Укрпоштою виплачують кожній переміщеній особі по 2 220 гривень. На першому етапі таку допомогу отримують 360 тисяч внутрішніх переселенців.

“Уряд України та Міністерство соціальної політики лідирують у наданні різних форм допомоги людям, які постраждали від бойових дій, і УВКБ ООН вдячний за чудову співпрацю, надану для забезпечення того, щоб підтримка та допомога, яку надає наша гуманітарна організація, доповнювали і зміцнювали національні програми”, — зазначила Ліндхольм Біллінг.

Допомога від ООН ― які дані необхідно надати:

  • ПІБ згідно з ідентифікаційним документом,
  • місце і дата народження, номер телефона,
  • ідентифікаційний номер (необхідний для виплати допомоги),
  • свідоцтво про народження дітей,
  • номер банківської картки (необхідний для виплати допомоги).

Допомога ООН для внутрішньо переміщених осіб покриває мешканців таких областей України:

  • Вінницька;
  • Дніпропетровська;
  • Закарпатська;
  • Львівська;
  • Тернопільська;
  • Хмельницька;
  • Чернівецька;
  • Івано-Франківська області.

Пріоритетом для надання додаткової підтримки пропонується визначити внутрішньо переміщених осіб, які одержують пенсію у розмірі до 3 тисяч гривень.

Який розмір допомоги переселенцям від ООН та спосіб отримання?

Сума допомоги базується на сумі прожиткового мінімуму, прогнозованого на квітень 2022 року, і становить 2 220 грн на кожного члена родини. Допомога виплачується щомісяця протягом трьох місяців із розрахунку на кількість людей у родині. Її можна отримати у відділеннях Укрпошти в усіх регіонах України або банківським переказом.

Хто не отримає допомоги переселенцям від ООН:

Якщо ви були зараховані на фінансову допомогу в розмірі 2220 грн/особа/місяць від іншого агентства ООН/гуманітарної організації, ви не можете бути зараховані на допомогу УВКБ ООН. Це один і той самий вид допомоги, який реалізують різні агенції.

Теги: війна, грошова допомога, Кароліна Біллінг, Марина Лазебна, ООН, російська агресія, російсько-українська війна, УВКБ ООН

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