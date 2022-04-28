Як отримати фінансову допомогу від ООН

Відповідне рішення опубліковано пресслужбою УВКБ ООН.
Мінсоцполітики та ООН разом проводять грошову програму. Вона діє в усіх областях, які приймають велику кількість внутрнішньо переміщених осіб.
З 31 березня ООН спільно з Укрпоштою виплачують кожній переміщеній особі по 2 220 гривень. На першому етапі таку допомогу отримують 360 тисяч внутрішніх переселенців.
“Уряд України та Міністерство соціальної політики лідирують у наданні різних форм допомоги людям, які постраждали від бойових дій, і УВКБ ООН вдячний за чудову співпрацю, надану для забезпечення того, щоб підтримка та допомога, яку надає наша гуманітарна організація, доповнювали і зміцнювали національні програми”, — зазначила Ліндхольм Біллінг.
Допомога від ООН ― які дані необхідно надати:
- ПІБ згідно з ідентифікаційним документом,
- місце і дата народження, номер телефона,
- ідентифікаційний номер (необхідний для виплати допомоги),
- свідоцтво про народження дітей,
- номер банківської картки (необхідний для виплати допомоги).
Допомога ООН для внутрішньо переміщених осіб покриває мешканців таких областей України:
- Вінницька;
- Дніпропетровська;
- Закарпатська;
- Львівська;
- Тернопільська;
- Хмельницька;
- Чернівецька;
- Івано-Франківська області.
Пріоритетом для надання додаткової підтримки пропонується визначити внутрішньо переміщених осіб, які одержують пенсію у розмірі до 3 тисяч гривень.
Який розмір допомоги переселенцям від ООН та спосіб отримання?
Сума допомоги базується на сумі прожиткового мінімуму, прогнозованого на квітень 2022 року, і становить 2 220 грн на кожного члена родини. Допомога виплачується щомісяця протягом трьох місяців із розрахунку на кількість людей у родині. Її можна отримати у відділеннях Укрпошти в усіх регіонах України або банківським переказом.
Хто не отримає допомоги переселенцям від ООН:
Якщо ви були зараховані на фінансову допомогу в розмірі 2220 грн/особа/місяць від іншого агентства ООН/гуманітарної організації, ви не можете бути зараховані на допомогу УВКБ ООН. Це один і той самий вид допомоги, який реалізують різні агенції.
- За словами Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, в органах соціального захисту зареєстровано 260 тисяч внутрішньо переміщених осіб.
- Також у міністерстві охорони здоров’я України повідомили, як у період війни можна отримати виплати за листками непрацездатності.
- Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про економічні зміни в Україні на час воєнного стану. Відомо, що українці матимуть доступ до безплатних ключових харчових продуктів. Також надається максимальна свобода бізнесу та його безвідсоткове кредитування.