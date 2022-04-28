Як отримати фінансову допомогу від ООН

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна та представниця Управління Верховного комісара ООН Кароліна Біллінг підписали Меморандум про взаєморозуміння у справах тимчасово переміщених осіб в Україні. #Букви розповідають, хто, яким чином та скільки отримає допомоги від ООН.

Відповідне рішення опубліковано пресслужбою УВКБ ООН.

Мінсоцполітики та ООН разом проводять грошову програму. Вона діє в усіх областях, які приймають велику кількість внутрнішньо переміщених осіб.

З 31 березня ООН спільно з Укрпоштою виплачують кожній переміщеній особі по 2 220 гривень. На першому етапі таку допомогу отримують 360 тисяч внутрішніх переселенців.

“Уряд України та Міністерство соціальної політики лідирують у наданні різних форм допомоги людям, які постраждали від бойових дій, і УВКБ ООН вдячний за чудову співпрацю, надану для забезпечення того, щоб підтримка та допомога, яку надає наша гуманітарна організація, доповнювали і зміцнювали національні програми”, — зазначила Ліндхольм Біллінг.

Допомога від ООН ― які дані необхідно надати:

ПІБ згідно з ідентифікаційним документом,

місце і дата народження, номер телефона,

ідентифікаційний номер (необхідний для виплати допомоги),

свідоцтво про народження дітей,

номер банківської картки (необхідний для виплати допомоги).

Допомога ООН для внутрішньо переміщених осіб покриває мешканців таких областей України:

Вінницька;

Дніпропетровська;

Закарпатська;

Львівська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Чернівецька;

Івано-Франківська області.

Пріоритетом для надання додаткової підтримки пропонується визначити внутрішньо переміщених осіб, які одержують пенсію у розмірі до 3 тисяч гривень.

Який розмір допомоги переселенцям від ООН та спосіб отримання?

Сума допомоги базується на сумі прожиткового мінімуму, прогнозованого на квітень 2022 року, і становить 2 220 грн на кожного члена родини. Допомога виплачується щомісяця протягом трьох місяців із розрахунку на кількість людей у родині. Її можна отримати у відділеннях Укрпошти в усіх регіонах України або банківським переказом.

Хто не отримає допомоги переселенцям від ООН:

Якщо ви були зараховані на фінансову допомогу в розмірі 2220 грн/особа/місяць від іншого агентства ООН/гуманітарної організації, ви не можете бути зараховані на допомогу УВКБ ООН. Це один і той самий вид допомоги, який реалізують різні агенції.