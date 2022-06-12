Багато українців унаслідок агресивних дій Російської Федерації втратили майно. Щоб у майбутньому отримати компенсацію, необхідно подати повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ.

Інструкцію, як подати повідомлення опублікував головний юрист Ізмаїльського бюро правової допомоги Максим Дізанов.

Хто має право на компенсацію?

Власники відповідного нерухомого майна або замовниками будівництва щодо об’єктів будівництва;

інвестори у житлове будівництво об’єктів, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт (зокрема прийнятих в експлуатацію об’єктів, щодо яких не оформлено право власності);

члени житлово-будівельних кооперативів, які викупили квартиру чи інше приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього;

спадкоємці усіх вищеперерахованих категорій.

Куди потрібно звернутися?

Щоб повідомити про пошкоджене майно, необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг чи нотаріуса незалежно від місця проживання чи перебування фізичної особи.

Також можна подати повідомлення через мобільний додаток порталу Дія.

Хто може подати повідомлення?

Це може зробити як власник житла особисто, так його представник на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

Якщо власників одного й того ж будинку є декілька, повідомлення подає кожен з них окремо. Якщо власник володіє декількома зруйнованими будинками, повідомлення подаються на кожен окремий будинок.

Які дані мають бути у повідомленні про пошкоджене майно?

– ПІБ особи

– Реєстраційний номер облікової картки платника податків особи, серія та номер паспорта, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

– Контактні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти).

– Відомості про нерухоме майно:

тип нерухомого майна;

загальна площа нерухомого майна.

У разі відсутності точної інформації щодо загальної площі, протяжності нерухомого майна зазначається орієнтовна площа;

адреса (місцезнаходження) нерухомого майна;

інформація про те, що нерухоме майно є об’єктом культурної спадщини (у разі потреби);

інші технічні характеристики нерухомого майна (за наявності);

форма власності нерухомого майна; наявність/відсутність статусу пам’ятки культурної спадщини.

– Відомості про кількість осіб, які проживали в нерухомому майні (для житлового фонду).

– Відомості про пошкодження або знищення нерухомого майна:

дата та орієнтовний час настання події,

опис пошкодження, зокрема площа або протяжність пошкодженого нерухомого майна,

фото-, відеофіксація (за наявності)

Після набрання чинності Законом України про врегулювання відносин щодо компенсації за пошкодження та знищення об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, інформаційне повідомлення, подане відповідно до Порядку, прирівнюється до заяви про надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна.