Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пенсійного фонду України.
Шановні пенсіонери та отримувачі соціальних виплат!
Якщо ви отримували пенсії та субсидії через Укрпошту, та не виїжджали і знаходитесь на своєму постійному місці проживання – будь ласка, очікуйте свою пенсію, соціальну виплату або субсидію вдома, або можете забрати її у відділенні згідно зі звичайним графіком виплат від Укрпошти. Залежно від стану бойових дій можуть бути перенесені дати виплат, про що ми будемо тримати вас в курсі, але виплати обов’язково будуть. Перевірити роботу відділень Укрпошти у вашому регіоні можна за посиланням https://offices.ukrposhta.ua/
Якщо ви виїхали з місця фактичного проживання, ви можете отримати свої виплати наступним чином:
Зателефонуйте:
- або до Контакт-центру Укрпошти за номером телефону 0 800 300 545 та оберіть кнопку 2 – розділ «Пенсії, соціальні виплати та субсидії» (усі дзвінки безкоштовні);
- або до Пенсійного фонду України за номерами телефонів, які розміщені за посиланням https://www.facebook.com/pfu.gov.ua або передайте інформацію через електронний кабінет.
Повідомте про необхідність отримання пенсії, грошової допомоги за іншою адресою та передайте наступну інформацію:
- прізвище, ім’я та по батькові одержувача пенсії та/або грошової допомоги;
- адресу отримання пенсії/грошової допомоги до березня 2022 року;
- паспортні дані (серія та номер паспорту);
- номер телефону одержувача пенсії/грошової допомоги;
- спосіб отримання виплати (на відділення або за домашньою адресою)
- нову адресу доставки: індекс відділення Укрпошти або адресу тимчасового проживання;
Якщо ви отримуєте пенсію або грошову допомогу поштовим переказом, повідомте оператору додатково код переказу, який отримали в смс-повідомленні.
Ваші кошти будуть виплачені за заявленою адресою проживання протягом декількох днів.
Якщо ви поки не визначилися з місцем отримання виплати та бажаєте її отримати на будь-якому автоматизованому відділенні Укрпошти, до якого буде доступ, повідомте про це оператору.
- Нагадаємо, 16 лютого Кабінет міністрів України затвердив постанову “Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найвразливіших верств населення у 2022 році”. Вже з 1 березня 2022 року проіндексують пенсію для понад 10 млн українців на 14%.