Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Аби отримати статус та допомогу для ВПО в Дії, необхідно:
- Оновити застосунок та в розділі Послуги вибрати Отримати статус ВПО.
- Вказати своє поточне місцеперебування та підтвердити геолокацію (вона потрібна один раз, щоб скористатися послугою).
- У разі наявності дітей – отримати статус переселенця і для них.
- Для отримання фінансової допомоги – виберіть картку єПідтримка
- Вказати, яка допомога необхідна (потреби в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці) та залишити контактні дані. Цю інформацію отримає Мінсоц. Щойно з’явиться можливість допомогти, з вами зв’яжуться представники соцзахисту.
Довідка ВПО з’явиться з вашими цифровими документами в Дії, очікуйте виплати на картку єПідтримка.
Усю інформацію про виплати, допомогу та отримання статусу внутрішньо переміщеної особи зібрано на сайті за посиланням.
Зауважується, що наразі послуга доступна для українців, які отримують статус ВПО вперше.
- Нагадаємо, уряд спільно з Організацією Об’єднаних Націй запускає ще дві програми виплат. Рішення про це було ухвалено на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів.
- У міністерстві охорони здоров’я України повідомили, як у період війни можна отримати виплати за листками непрацездатності.
- Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про економічні зміни в Україні на час воєнного стану. Відомо, що українці матимуть доступ до безплатних ключових харчових продуктів. Також надається максимальна свобода бізнесу та його безвідсоткове кредитування.