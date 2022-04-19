Українці, що були вимушені евакуюватися з регіонів, де ведуться бойові дії, до безпечніших місць України, можуть в онлайні отримати статус ВПО та подати заявку на щомісячну виплату.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Аби отримати статус та допомогу для ВПО в Дії, необхідно:

Оновити застосунок та в розділі Послуги вибрати Отримати статус ВПО.

Вказати своє поточне місцеперебування та підтвердити геолокацію (вона потрібна один раз, щоб скористатися послугою).

У разі наявності дітей – отримати статус переселенця і для них.

Для отримання фінансової допомоги – виберіть картку єПідтримка

Вказати, яка допомога необхідна (потреби в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці) та залишити контактні дані. Цю інформацію отримає Мінсоц. Щойно з’явиться можливість допомогти, з вами зв’яжуться представники соцзахисту.

Довідка ВПО з’явиться з вашими цифровими документами в Дії, очікуйте виплати на картку єПідтримка.

Усю інформацію про виплати, допомогу та отримання статусу внутрішньо переміщеної особи зібрано на сайті за посиланням.

Зауважується, що наразі послуга доступна для українців, які отримують статус ВПО вперше.