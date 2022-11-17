Відтепер у застосунку "Дія" можна отримати витяг про місце проживання в три натиски.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в Telegram.

Зазначається, що розробники додатка успішно завершили бета-тестування послуги, і зараз українці можуть згенерувати один із найпопулярніших документів дуже швидко.

Щоб отримати витяг, потрібно:

Оновити застосунок та в розділі “Послуги” вибрати “Довідки та витяги”;

Обрати послугу “Витяг про місце проживання”;

Натиснути “Замовити витяг”.

Для чого потрібен витяг про місце проживання?

Витяг необхідний при отриманні кожної четвертої держпослуги. Наприклад, при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок чи при оформленні на роботу.

Заява буде опрацьована впродовж декількох хвилин. Якщо відомостей не знайдено в реєстрі, можна буде завантажити pdf-документ протягом 24 годин.