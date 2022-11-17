Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в Telegram.
Зазначається, що розробники додатка успішно завершили бета-тестування послуги, і зараз українці можуть згенерувати один із найпопулярніших документів дуже швидко.
Щоб отримати витяг, потрібно:
- Оновити застосунок та в розділі “Послуги” вибрати “Довідки та витяги”;
- Обрати послугу “Витяг про місце проживання”;
- Натиснути “Замовити витяг”.
Для чого потрібен витяг про місце проживання?
Витяг необхідний при отриманні кожної четвертої держпослуги. Наприклад, при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок чи при оформленні на роботу.
Заява буде опрацьована впродовж декількох хвилин. Якщо відомостей не знайдено в реєстрі, можна буде завантажити pdf-документ протягом 24 годин.
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