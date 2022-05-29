Фотокореспондент #Букв зробив світлини Бородянки.

Українська армія зайшла до міста 1 квітня, зачищала та розміновувала його. У населених пунктах Київської області знайшли чисельні свідчення воєнних злочинів росіян: катування цивільних, мародерства та вбивства беззбройних.

Окупанти знищували цілі багатоповерхівки. Бомбардування призводили до великої кількості жертв серед мешканців Бородянки.

Фото: #Букви

Маленьке містечко зазнало суттєвих руйнувань та майже знищено внаслідок російської агресії. Місцеві жителі не були відкриті до діалогу.

За фотографіями видно, що вулицями гуляють мешканці, зокрема з дітьми. Побачити українців можна як відпочивальників на озері. Хоча на вулицях є місцеві, але їх зовсім мало. Натовпи є лише біля церкви. У ній роздають гуманітарну допомогу, але лише сім’ям, де є діти.

Фото: #Букви

У Бородянці працюють невеликі магазини, але здебільшого один з десяти. Усі інші заклади не працюють.

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви