У Київській області міста Буча, Ірпінь, Гостомель та селище Бородянка перебували в окупації від початку широкомасштабного вторегення в Україну. Територіально Бородянка знаходиться поодаль від Києва та сильно постраждала через бойові дії. Станом на кінець травня селище поступово повертається до життя.

Фотокореспондент #Букв зробив світлини Бородянки.

Українська армія зайшла до міста 1 квітня, зачищала та розміновувала його. У населених пунктах Київської області знайшли чисельні свідчення воєнних злочинів росіян: катування цивільних, мародерства та вбивства беззбройних.

Окупанти знищували цілі багатоповерхівки. Бомбардування призводили до великої кількості жертв серед мешканців Бородянки.

Маленьке містечко зазнало суттєвих руйнувань та майже знищено внаслідок російської агресії. Місцеві жителі не були відкриті до діалогу.

За фотографіями видно, що вулицями гуляють мешканці, зокрема з дітьми. Побачити українців можна як відпочивальників на озері. Хоча на вулицях є місцеві, але їх зовсім мало. Натовпи є лише біля церкви. У ній роздають гуманітарну допомогу, але лише сім’ям, де є діти.

У Бородянці працюють невеликі магазини, але здебільшого один з десяти. Усі інші заклади не працюють.