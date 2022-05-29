Фотокореспондент #Букв зробив світлини Бородянки.
Українська армія зайшла до міста 1 квітня, зачищала та розміновувала його. У населених пунктах Київської області знайшли чисельні свідчення воєнних злочинів росіян: катування цивільних, мародерства та вбивства беззбройних.
Окупанти знищували цілі багатоповерхівки. Бомбардування призводили до великої кількості жертв серед мешканців Бородянки.
Маленьке містечко зазнало суттєвих руйнувань та майже знищено внаслідок російської агресії. Місцеві жителі не були відкриті до діалогу.
За фотографіями видно, що вулицями гуляють мешканці, зокрема з дітьми. Побачити українців можна як відпочивальників на озері. Хоча на вулицях є місцеві, але їх зовсім мало. Натовпи є лише біля церкви. У ній роздають гуманітарну допомогу, але лише сім’ям, де є діти.
У Бородянці працюють невеликі магазини, але здебільшого один з десяти. Усі інші заклади не працюють.
- Нагадаємо, в Україні запустили онлайн-проєкт, де зібрали наслідки російського нападу на Київську область. У віртуальному музеї зображено кадри з шести міст, які постраждали внаслідок війни.
- Шафку на кухні зруйнованого будинку, що лишилася висіти на стіні після обстрілу російськими військами по Бородянці (Київська область), передали до музею Революції Гідності як символ стійкості українців.