У Херсонській області пенсіонер Анатолій Майстренко з селища Архангельське протягом кількох місяців на власному човні перевозив людей, які рятувалися від російських окупантів, через річку Інгулець.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram.

Зазначається, що на тимчасово окуповані території Анатолій Віталійович доправляв розвідників та гуманітарні вантажі.

Житель Архангельського припустив, що загалом вдалося переправити понад 2 тисячі осіб. Крім того, чоловік перевозив не лише людей, але й кілька тонн гуманітарної допомоги.

“В цілому, думаю, понад дві тисячі людей переправили. А тих, кому треба було з Зарічного і назад у Зарічне — чоловік 700-800. Також доправляли цим шляхом гуманітарну допомогу. Нам привозили по 80-100 ящиків відразу. Певно, всього вдалося переправити кілька тонн. Ми розуміли, як це важливо для людей, наших земляків, що жили в умовах страшної війни. Це була запорука їхнього життя”, — розповів Анатолій.

За словами, пенсіонера, йому нерідко ставили питання: “Як ти насмілився на цей вчинок?”. А він відповідав: “Ну добре, якщо не я, не ти — хто тоді? А це ж треба робити!”

Анатолій зауважив, що багато хто проявив себе дуже гідно в складних умовах. Місцеві підприємства давали техніку для евакуації. Мешканці Зарічного разом зі старостою — забезпечували тимчасовий прихисток.

“Такі справи робляться разом. І ми всі об’єдналися, впоралися, бо ми — ЛЮДИ”, — додав чоловік.