Московська агресія і поведінка РПЦ ставлять руба питання перед архієреями, священниками та громадами московського патріархату в Україні. Викриття служителів московського патріархату, які співпрацюють з ворогом, — формують ставлення до цієї конфесії у суспільстві. Наразі більшість парафіян московського патріархату в Україні виступають за розрив з РПЦ.

Про це повідомив народний депутат від фракція “Європейська Солідарність” Ростислав Павленко

Часто громади готові виступити ініціаторами об’єднання з канонічною Православною Церквою України, готові переконувати священників і архієреїв — водночас потребують розуміння, що і як робити. Чим користуються прибічники варіантів “залишитись з Москвою” чи “почекати”.

Змінений у 2018-19 роках закон про свободу совісті та релігійних організацій дає чіткий механізм, як громаді об’єднатися з ПЦУ.

Важливо пам’ятати: саме громада, а не священник, не єпископ і тим більше не предстоятель може вирішувати, до якої конфесії належати. Саме громада визначає, до речі, і майнові питання (кому належить храм і інші споруди).

Закон передбачає, що релігійна громада повинна мати статут; і належність до тієї чи іншої конфесії цим статутом визначається.

Тож об’єднання з ПЦУ у юридичному сенсі — це питання внесення змін до статуту громади.

Для цього потрібно:

Провести збори релігійної громади, на яких ухвалити рішення про внесення змін до статуту – зафіксувати приналежність до ПЦУ. На зборах має вестись протокол, який за результатами зборів підписується. До обласної державної адміністрації подати документи для внесення змін до статуту громади:

– заява за підписом керівника релігійної громади;

– статут релігійної громади у новій редакції;

– засвідчена копія протоколу зборів громади (зі списком учасників зборів);

– попередня редакція статуту релігійної громади.

До обласної державної адміністрації подати документи для державної реєстрації змін до відомостей про релігійну громаду, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

– заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

– нотаріально засвідчена на нотаріальному бланку копія протоколу загальних зборів;

– статут релігійної громади в новій редакції (після реєстрації змін в ОДА, див вище).

Водночас поки триватимуть процедури, з майном громади (зокрема храмом) не можуть відбуватися жодні маніпуляції.

Як багато юридичних процесів, цей потребує ретельності та уваги. Але, зважаючи на сотні успішних приєднань громад до ПЦУ, — він абсолютно реальний.