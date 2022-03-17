Про це повідомив народний депутат від фракція “Європейська Солідарність” Ростислав Павленко
Часто громади готові виступити ініціаторами об’єднання з канонічною Православною Церквою України, готові переконувати священників і архієреїв — водночас потребують розуміння, що і як робити. Чим користуються прибічники варіантів “залишитись з Москвою” чи “почекати”.
Змінений у 2018-19 роках закон про свободу совісті та релігійних організацій дає чіткий механізм, як громаді об’єднатися з ПЦУ.
Важливо пам’ятати: саме громада, а не священник, не єпископ і тим більше не предстоятель може вирішувати, до якої конфесії належати. Саме громада визначає, до речі, і майнові питання (кому належить храм і інші споруди).
Закон передбачає, що релігійна громада повинна мати статут; і належність до тієї чи іншої конфесії цим статутом визначається.
Тож об’єднання з ПЦУ у юридичному сенсі — це питання внесення змін до статуту громади.
Для цього потрібно:
- Провести збори релігійної громади, на яких ухвалити рішення про внесення змін до статуту – зафіксувати приналежність до ПЦУ. На зборах має вестись протокол, який за результатами зборів підписується.
- До обласної державної адміністрації подати документи для внесення змін до статуту громади:
– заява за підписом керівника релігійної громади;
– статут релігійної громади у новій редакції;
– засвідчена копія протоколу зборів громади (зі списком учасників зборів);
– попередня редакція статуту релігійної громади.
- До обласної державної адміністрації подати документи для державної реєстрації змін до відомостей про релігійну громаду, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
– заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
– нотаріально засвідчена на нотаріальному бланку копія протоколу загальних зборів;
– статут релігійної громади в новій редакції (після реєстрації змін в ОДА, див вище).
Водночас поки триватимуть процедури, з майном громади (зокрема храмом) не можуть відбуватися жодні маніпуляції.
Як багато юридичних процесів, цей потребує ретельності та уваги. Але, зважаючи на сотні успішних приєднань громад до ПЦУ, — він абсолютно реальний.
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