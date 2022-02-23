Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Щоб оселя була максимально підготовлена до надзвичайних ситуацій, вона має містити такий перелік речей: 

  • запас продуктів тривалого зберігання;
  • питна та технічна вода;
  • аптечка;
  • готівкові гроші;
  • ліхтарики, запасні батарейки чи акумулятори до них, свічки;
  • газовий пальник із запасними балонами для приготування їжі;
  • вогнегасник;
  • теплі ковдри, спальні мішки, термобілизна (у разі холодної пори року);
  • тривожна валіза на випадок евакуації або переходу в укриття.

Важливо, що запаси води мають бути розраховані щонайменше на 72 години. Одній дорослій людині на добу потрібно 3 літри рідини для споживання та 10-12 літрів для гігієни та приготування їжі.

Бажано, щоб продукти не потребували багато води. Найкраще придбати наперед:

  • сублімовані продукти (каші, супи, локшина)
  • консерви м’ясні, рибні, овочеві
  • хлібці та печиво
  • горішки
  • шоколад
  • сухофрукти

 

Звісно, якщо ви мешкаєте у приватному будинку, то можна обладнати укриття у власному підвалі.