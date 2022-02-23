У разі надзвичайної ситуації можуть бути зачинені магазини та аптеки й заблокований доступ до води, світла чи тепла. Тож оселю слід забезпечити усім необхідним заздалегідь.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Щоб оселя була максимально підготовлена до надзвичайних ситуацій, вона має містити такий перелік речей:

запас продуктів тривалого зберігання;

питна та технічна вода;

аптечка;

готівкові гроші;

ліхтарики, запасні батарейки чи акумулятори до них, свічки;

газовий пальник із запасними балонами для приготування їжі;

вогнегасник;

теплі ковдри, спальні мішки, термобілизна (у разі холодної пори року);

тривожна валіза на випадок евакуації або переходу в укриття.

Важливо, що запаси води мають бути розраховані щонайменше на 72 години. Одній дорослій людині на добу потрібно 3 літри рідини для споживання та 10-12 літрів для гігієни та приготування їжі.

Бажано, щоб продукти не потребували багато води. Найкраще придбати наперед:

сублімовані продукти (каші, супи, локшина)

консерви м’ясні, рибні, овочеві

хлібці та печиво

горішки

шоколад

сухофрукти

Звісно, якщо ви мешкаєте у приватному будинку, то можна обладнати укриття у власному підвалі.