Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Щоб оселя була максимально підготовлена до надзвичайних ситуацій, вона має містити такий перелік речей:
- запас продуктів тривалого зберігання;
- питна та технічна вода;
- аптечка;
- готівкові гроші;
- ліхтарики, запасні батарейки чи акумулятори до них, свічки;
- газовий пальник із запасними балонами для приготування їжі;
- вогнегасник;
- теплі ковдри, спальні мішки, термобілизна (у разі холодної пори року);
- тривожна валіза на випадок евакуації або переходу в укриття.
Важливо, що запаси води мають бути розраховані щонайменше на 72 години. Одній дорослій людині на добу потрібно 3 літри рідини для споживання та 10-12 літрів для гігієни та приготування їжі.
Бажано, щоб продукти не потребували багато води. Найкраще придбати наперед:
- сублімовані продукти (каші, супи, локшина)
- консерви м’ясні, рибні, овочеві
- хлібці та печиво
- горішки
- шоколад
- сухофрукти
Звісно, якщо ви мешкаєте у приватному будинку, то можна обладнати укриття у власному підвалі.
- Нагадаємо, в Україні, крім Донецької та Луганської областей, готуються запровадити надзвичайний стан (НС), який ще повинні підтримати парламентарії. Цей особливий правовий режим вводять лише за наявності загрози безпеці, тому цей формат має певні терміни та можливі заборони.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що в Україні планують запровадити надзвичайний стан (НС) для більш ефективної роботи силових структур.
- Державна прикордонна служба України (ДПСУ) попередила про запровадження додаткових режимних обмежень у районах України, які межують з Росією, Білоруссю, тимчасово окупованою територією Донбасу та прилягають до морського узбережжя.