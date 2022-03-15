Як підготуватися до тривалої облоги міста: основні рекомендації

Перша леді Олена Зеленська опублікувала пам’ятку на випадок можливої тривалої облоги міста. Приклад Маріуполя, Бучі, Гостомеля та решти міст звернув увагу на потребі визначення чіткого алгоритму дій.

Про це йдеться у відповідній пам’ятці.

На випадок тривалої облоги міста необхідно підготувати такий список речей:

великий запас води;

засоби для фільтрації води;

ліхтарики, сірники та свічки;

продукти, які довго не псуються, які не потребують вогню чи додаткових кроків для приготування;

великий пластиковий пакет (для збирання дощової води або снігу);

термобілизна та туристичне спорядження для вуличного приготування їжі.

Водночас частину речей варто тримати в укритті, усе решту – в рюкзаку.

У пам’ятці зазначають, що важливо постійно тримати при собі рюкзак із:

запасом води, їжі, ліків та теплим одягом.

основними документами усіх членів родини;

шматки білого простирадла. Під час евакуації його можна пов’язати поверх одягу як символ цивільного населення.

Також необхідно чітко продумати план своїх дій у разі відімкнення зв’язку.