Як підготуватися до тривалої облоги міста: основні рекомендації

Про це йдеться у відповідній пам’ятці.
На випадок тривалої облоги міста необхідно підготувати такий список речей:
- великий запас води;
- засоби для фільтрації води;
- ліхтарики, сірники та свічки;
- продукти, які довго не псуються, які не потребують вогню чи додаткових кроків для приготування;
- великий пластиковий пакет (для збирання дощової води або снігу);
- термобілизна та туристичне спорядження для вуличного приготування їжі.
Водночас частину речей варто тримати в укритті, усе решту – в рюкзаку.
У пам’ятці зазначають, що важливо постійно тримати при собі рюкзак із:
- запасом води, їжі, ліків та теплим одягом.
- основними документами усіх членів родини;
- шматки білого простирадла. Під час евакуації його можна пов’язати поверх одягу як символ цивільного населення.
Також необхідно чітко продумати план своїх дій у разі відімкнення зв’язку.
- Нагадаємо, МОЗ підготувало рекомендації для громадян, як уберегтися від радіаційного ураження.
- Група “Рейтинг” опублікувала результати соціологічного опитування, проведеного 12-13 березня. Понад 80% опитаних переконані, що Україна має використовувати всі можливості для повернення окупованих Росією територій.
- 15 березня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та віцепрем’єр-міністр Польщі, голова Комітету з питань національної безпеки та оборони Ярослав Качинський разом із прем’єр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалою та прем’єр-міністром Словенії Янезом Яншою прибудуть до Києва, як представники Європейської ради.
- Згідно з результатами нещодавно проведеного соціологічного дослідження, 80% громадян Польщі, Італії, Німеччини та Франції підтримують запровадження санкцій проти Росії. Також більшість населення цих країн виступає за надання Україні зброї.