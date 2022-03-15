Як підготуватися до тривалої облоги міста: основні рекомендації

російсько-українська війна
22:45 Звернення медички полку «Азов»: Ми не хочемо бути героями-мучениками посмертно, деблокуйте Маріуполь!
22:11 ПАРЄ просить надати Україні засоби ППО та забрала в Росії членство
21:59 У соцмережі ВКонтакте повідомили про можливий дефолт
21:27 У НАТО висловили занепокоєння з приводу можливої ​​операції Москви під “фальшивим прапором” в Україні
20:44 РФ ввела санкції проти президента США Джо Байдена
19:50 «Бог та ЗСУ оберігали нас» – розповідь про виїзд зі зруйнованої окупантами Бучі
19:39 США запровадили нові санкції проти білоруського президента
19:17 Добровольців тероборони визнаватимуть ветеранами війни
19:01 У Fox News повідомили про загибель їхнього оператора Пʼєра Закшевського
18:46 Ворожа колона техніки відступає від Миколаєва до Херсона – голова ОДА
18:10 Російські загарбники обстріляли евакуаційний автобус з людьми в Ізюмі
18:04 Розпочався новий раунд переговорів з РФ — Подоляк
17:38 Верховна Рада подовжила воєнний стан та зменшила податки на пальне
17:17 Російські окупанти взяли в заручники лікарів та пацієнтів Маріупольської обласної лікарні
16:57 Якщо Україна перестане стріляти – не стане України, якщо Росія перестане стріляти – настане мир — Порошенко
16:53 Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликала НАТО закрити небо
16:11 Менеджера Укрпошти, який збив російський літак, нагородили орденом Богдана Хмельницького
15:48 В Україні розпочалась мобілізація резервістів, які не входять до списку першої черги
15:44 Італійський банк UniCredit вивчає способи виходу з ринку Росії
15:41 ДБР вилучило зброю у народних депутатів від ОПЗЖ
15:20 Президент України підписав закон про колабораціонізм
15:08 У Харківській області оголосили тендер на підбиті російські танки
14:59 За добу в Україні затримали 60 колаборантів і 20 диверсійних груп — СБУ
14:42 Кількість біженців з України досягла позначки у 3 мільйона
14:31 Путін хоче почати перемовини з США – президент Фінляндії
14:15 «Життя і здоров’я кожного нашого воїна безцінне», – Валерій Залужний
14:08 Загарбники знищили чи пошкодили щонайменше 28 споруд духовного значення
14:00 У росіян недостатньо сил для наступу на Дніпро. Вони переходять до оборони — Корбан

Як підготуватися до тривалої облоги міста: основні рекомендації

Перша леді Олена Зеленська опублікувала пам’ятку на випадок можливої тривалої облоги міста. Приклад Маріуполя, Бучі, Гостомеля та решти міст звернув увагу на потребі визначення чіткого алгоритму дій.

Вівторок, 15 березня 2022, 22:39
Підтримати

Про це йдеться у відповідній пам’ятці.

На випадок тривалої облоги міста необхідно підготувати такий список речей:

  • великий запас води;
  • засоби для фільтрації води;
  • ліхтарики, сірники та свічки;
  • продукти, які довго не псуються, які не потребують вогню чи додаткових кроків для приготування;
  • великий пластиковий пакет (для збирання дощової води або снігу);
  • термобілизна та туристичне спорядження для вуличного приготування їжі.

Водночас частину речей варто тримати в укритті, усе решту  – в рюкзаку.

У пам’ятці зазначають, що важливо постійно тримати при собі рюкзак із:

  • запасом води, їжі, ліків та теплим одягом.
  • основними документами усіх членів родини;
  • шматки білого простирадла.  Під час евакуації його можна пов’язати поверх одягу як символ цивільного населення.

Також необхідно чітко продумати план своїх дій у разі відімкнення зв’язку.

Теги: можлива облога міста, пам'ятка, рекомендації, російсько-українська війна, терористи рф

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook