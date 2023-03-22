Якщо ваша близька людина отримала діагноз рак, може бути так, що ви не знаєте, як максимально делікатно поводитися, які сказати слова підтримки перед операцією, а яких краще уникнути, яким способом давати опору протягом всього шляху лікування. І це нормально. Оскільки ніхто завчасно не готується, що у когось з дорогих людей виявлять рак.

Як підтримати людину з онкологією: рекомендації родичам і друзям

Якщо ви хочете підтримати близьку людину, яка має діагноз рак, то:

Демонструйте підтримку. Показуйте свою любов, запитуйте, як справи, проявляйте свою турботу. Пацієнти, які мають діагноз рак, часто відчувають себе ізольованими та вразливими, тому підбадьорення та розуміння є вкрай важливими. Запитуйте про потреби. Онкохворий може мати необхідність у допомозі в різних аспектах життя – від підтримки під час лікування до сприяння у вирішенні побутових справ. Водночас не потрібно передчасно провокувати безпорадність та гіперопікувати. Дайте простір. Хвора на рак людина може потребувати простору та часу для себе. Дозвольте їй самостійно приймати рішення щодо власного життя, якщо вона того прагне. Ретельно підбирайте фрази. Не всі слова підтримки хворому на рак можуть бути доречними. Наприклад, уникайте банальних формулювань на кшталт «не хвилюйся, все буде добре» чи «по тобі не видно, що хворієш». Краще казати так: «я тут для тебе», «я з нетерпінням чекатиму твого повернення додому» (перед операцією), «я не можу фізично відчути твій біль, але я буду з тобою впродовж усього періоду лікування», «ти дуже цінний/-а для мене, я допоможу тобі пройти через це» тощо.

Не варто забувати й про власний емоційний та фізичний стан. Догляд за близькою людиною з діагнозом рак може бути дуже виснажливим. Пам’ятайте, що треба турбуватися про себе, щоб бути в ресурсі.

Допомога з організацією лікування

Людина з діагнозом рак може мати складнощі з організацією лікувального процесу. Якщо вона попросила у вас допомогти з пошуком онколога чи спеціалізованого медичного закладу, запропонуйте їй звернутися в Anadolu. Клініка оснащена новітньою апаратурою й у ній працюють медики зі світовим імʼям. Завдяки цьому в Anadolu проводиться ефективне лікування онкології. Попри те, що медзаклад розташований у Туреччині, він радо приймає іноземних пацієнтів, зокрема з України. Більше про умови лікування онкохворих ви можете дізнатися на сайті онкологічного центру.