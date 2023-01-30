Про це повідомила Олеся Рудченко в Instagram.
На фотографії видно, що внаслідок ракетного удару вщент зруйновано частину будинку: деяких кімнат на п’яти поверхах фактично немає. Від звичного життя залишилися шпалери, дзеркало, двері, килим на стіні й годинник, який не перестав працювати.
“Годинник Миколаєва. Він не стоїть, він рахує хвилини до перемоги. Як і ми не стоїмо, ми живі і будем жити”, – підписала користувачка.
Як півень із Бородянки: у Миколаєві годинник «рахує хвилини до перемоги» після обвалення будинку через ракетний удар // 3 фото
Авторка фотографій порівняла годинник із півником з Бородянки, який на початку російського вторгнення став символом незламності, й вазою з фруктами у Дніпрі, яка залишилася стояти на кухонному столі після ракетного удару 14 січня.
На останній фотографії зображено квартиру вбитого росіянами заслуженого тренера України з боксу та старшого тренера збірної Дніпропетровської області Михайла Кореновського.
- Окрім Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, спадкоємцями американця українського походження Григорія Степанця також стали два українські університети – Києво-Могилянська академія та Український католицький університет у Львові.