У Миколаєві після чергового ракетного удару по житловому будинку залишився годинник, який не перестав працювати. Його порівняли з півником із Бородянки або вазою фруктів із Дніпра.

Про це повідомила Олеся Рудченко в Instagram.

На фотографії видно, що внаслідок ракетного удару вщент зруйновано частину будинку: деяких кімнат на п’яти поверхах фактично немає. Від звичного життя залишилися шпалери, дзеркало, двері, килим на стіні й годинник, який не перестав працювати.

“Годинник Миколаєва. Він не стоїть, він рахує хвилини до перемоги. Як і ми не стоїмо, ми живі і будем жити”, – підписала користувачка.





Як півень із Бородянки: у Миколаєві годинник «рахує хвилини до перемоги» після обвалення будинку через ракетний удар // 3 фото

Авторка фотографій порівняла годинник із півником з Бородянки, який на початку російського вторгнення став символом незламності, й вазою з фруктами у Дніпрі, яка залишилася стояти на кухонному столі після ракетного удару 14 січня.

На останній фотографії зображено квартиру вбитого росіянами заслуженого тренера України з боксу та старшого тренера збірної Дніпропетровської області Михайла Кореновського.