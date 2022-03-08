Запит "Як поїхати з Росії?"є одним з найбільш поширених у Росії . #Букви поцікавилися, які запити лідирують в різних регіонах Росії.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Google Trends

У сервіс аналітики пошукових запитів у Google Google Trends можна дізнатися, що найчастіше шукали жителі конкретної країни. #Букви поцікавилися, які запити найбільше цікавили росіян. Один з лідерів є запит “Как уехать из России”. На графіку видно, що цей запит час від часу цікавив росіян, проте сплеск активності пошуків за цим запитом припав саме на кінець лютого-початок березня цього року. Найчастіше за цим запитом шукали жителі Москви та Санкт-Петербурга,

Інший популярний запит “Эмиграция”, суміжний за змістом за попереднього. Статистика подібна: бачимо такий самий сплеск активності протягом минулих двох тижнів. Проте найбільша активність за цим запитом є у Ростовській області. Після неї у цьому списку йдуть Санкт-Петербург, Москва, Свердловська та Іркутські області.

Також в чинній сиутації для росіян актуальним є запит “Сакции”. За ним протягом минулого року було вкрай мало пошукових запитів, проте, як і у попередніх двох випадках, різке зростання кількості пошуків за таким запитом припало на кінець лютого. З цим запитом також пов’язані запити “санкции проти россии 2022”, “какие банки попали под санкции”, які Google Trends позначає як “надпопулярні”.

Запит “Курс доллара” також став дуже популярним серед російських користувачів протягом останніх двох тижнів. Як видається, це було зумовлено стрімким падінням російської національної валюти. Цікаво, що найвища зацікавленість цим питанням прослідковується в Чеченській республіці, республіці Дагестан, республіці Інгушетія, Приморському краї та Хабаровському краї.

Запит “Изоляция России” час від часу мав невеликі “піки популярності” протягом минулого року, проте як і у всіх попередніх випадках, він став найбільш актуальним наприкінці лютого. Але Google Trends надає статистику лише по двох найбільших містах РФ: Москві та Санкт-Петербурзі.

Наступний проаналізований #Буквами запит — це “война с Украиной”. Ця тема здебільшого цікавить жителів далекосхідної Чукотки. Також цей запит цікавить жителів Білгородської, Курської, Брянської областей, які межують з Україною. При цьому, війна в Україні цікавить москвичів чи жителів Санкт-Петербургу не настільки сильно, як ізоляція Росії. З 73 представлених в Google Trends областей РФ, Москва та Петербург знаходяться на 44 за 39 місцях за частотою пошуку за цим запитом, що контрастує з даними, представленими вище.