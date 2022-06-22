Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
Заяви приймаються протягом чотирьох місяців після заподіяної шкоди внаслідок російської агресії, але не пізніше ніж 16 січня 2023 року. Також передбачена можливість подання заяви за родича, який не може зробити цього самостійно. Термін розгляду заяви може становити від одного року.
Як подати заяву:
- Заповніть форму на сайті: https://espl.com.ua
- Завантажте документ на комп‘ютер, видрукуйте, покладіть у конверт та наклейте на нього адресу ЄСПЛ (вона сформується автоматично при заповненні заяви на сайті)
- Надішліть заяву в одному з відділень Укрпошти (для відправника послуга безоплатна)
Якщо виникли питання щодо допомоги та формування заяви, можна звернутися до громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у вашому місті.
У міністерстві зазначили, що електронну заяву для формування заяви до Європейського суду з прав людини реалізовано швейцарсько-українською Програмою EGAP, яку виконують Фонд Східна Європа та Українська Гельсінська спілка з прав людини.
- Нагадаємо, що відтепер безробітні українці матимуть змогу долучитися до суспільно корисних робіт та отримуватимуть за це мінімальну заробітну плату. В умовах воєнного часу усі громадяни мають або захищати Батьківщину, або працювати на перемогу.
- Також українці, які хочуть запустити новий бізнес, зможуть отримати гранти до 250 тисяч гривень у межах нової урядової програми “єРобота”.
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- Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз надважливо – дати економіці й надалі функціонувати. Для цього він доручив уряду послабити податковий тиск на малий та середній бізнес.