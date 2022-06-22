Українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримати компенсацію від 5 000 до 30 000 євро. Для цього слід подати заяву до Європейського суду з прав людини.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Заяви приймаються протягом чотирьох місяців після заподіяної шкоди внаслідок російської агресії, але не пізніше ніж 16 січня 2023 року. Також передбачена можливість подання заяви за родича, який не може зробити цього самостійно. Термін розгляду заяви може становити від одного року.

Як подати заяву:

Заповніть форму на сайті: https://espl.com.ua

Завантажте документ на комп‘ютер, видрукуйте, покладіть у конверт та наклейте на нього адресу ЄСПЛ (вона сформується автоматично при заповненні заяви на сайті)

Надішліть заяву в одному з відділень Укрпошти (для відправника послуга безоплатна)

Якщо виникли питання щодо допомоги та формування заяви, можна звернутися до громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у вашому місті.

У міністерстві зазначили, що електронну заяву для формування заяви до Європейського суду з прав людини реалізовано швейцарсько-українською Програмою EGAP, яку виконують Фонд Східна Європа та Українська Гельсінська спілка з прав людини.