Про це йдеться у Telegram-каналі відомства.
Обстріл стрілецькою зброєю:
Якщо такий обстріл розпочався коли ви удома, потрібно відійти від вікон та дверей. Якщо ж стрілецький обстріл застав вас на вулиці – знайдіть будь-який виступ та лягайте.
Артилерійський/мінометний обстріл, авіаналіт:
Якщо ви чуєте свист, а опісля вибухи – скоріш за все, почались артилерійські/мінометні обстріли або ж авіаналіт.
Якщо ви на вулиці – після першого вибуху потрібно знайти заглиблення укриття, канаву, траншею, яму чи навіть високий бордюр і лягати, закривши голову руками чи сумкою.
Також можна сховатись у метро, підземному переході чи будь-якому іншому укритті.
Якщо у повітрі ви побачили сліди диму або спалах чи чуєте залп запуску – це, вірогідно, артилерійський обстріл. У цей момент одразу лягайте, закривши голову руками чи сумкою.
Лежачи потрібно перечекати перший обстріл, а коли він стихне – перейти до найближчого укриття або сховатись у заглибленому приміщенні.
Найголовніше: коли чуєте сигнал повітряної тривоги – негайно слідуйте до найближчого укриття.
- Нагадаємо, під ранок 9 липня російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню Інгулецький район Кривого Рогу (Дніпропетровська область). Внаслідок обстрілу загинула одна жінка, ще дві особи отримали поранення.
- Також вранці, 9 липня, окупанти обстріляли місто Кривий Ріг з РСЗВ. Внаслідок обстрілу серйозні поранення отримала 20-річна дівчина, яка згодом померла у лікарні.