В Україні триває повномасштабна війна. За понад 3 місяці бойових дій чимало насалених пунктів були обстріляні російськими окупантами. Про те, як потрібно поводитись, коли починаються обстріли, нагадали у Міністерстві реінтеграції.

Про це йдеться у Telegram-каналі відомства.

Обстріл стрілецькою зброєю:

Якщо такий обстріл розпочався коли ви удома, потрібно відійти від вікон та дверей. Якщо ж стрілецький обстріл застав вас на вулиці – знайдіть будь-який виступ та лягайте.

Артилерійський/мінометний обстріл, авіаналіт:

Якщо ви чуєте свист, а опісля вибухи – скоріш за все, почались артилерійські/мінометні обстріли або ж авіаналіт.

Якщо ви на вулиці – після першого вибуху потрібно знайти заглиблення укриття, канаву, траншею, яму чи навіть високий бордюр і лягати, закривши голову руками чи сумкою.

Також можна сховатись у метро, підземному переході чи будь-якому іншому укритті.

Якщо у повітрі ви побачили сліди диму або спалах чи чуєте залп запуску – це, вірогідно, артилерійський обстріл. У цей момент одразу лягайте, закривши голову руками чи сумкою.

Лежачи потрібно перечекати перший обстріл, а коли він стихне – перейти до найближчого укриття або сховатись у заглибленому приміщенні.

Найголовніше: коли чуєте сигнал повітряної тривоги – негайно слідуйте до найближчого укриття.