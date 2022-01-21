В Федеральній агенції міністерства охорони здоров’я США (CDC) надали рекомендації про те, як повторно використовувати респіратори FFP3та інші захисні маски для обличчя.

Про це повідомляє видання Wirecutter.

У Федеральній агенції міністерства охорони здоров’я США (CDC) переглянули рекомендації щодо масок, а саме, що FFP3 та інші респіраторні маски мають більший захист, ніж більшість тканинних масок для обличчя.

Центри з контролю та профілактики захворювань зазначають, що не потрібно викидати маску після кожного використання або кожного дня. Можна протягом кількох днів носити маску, якщо зберігати її в паперовому пакеті.

Агенція звертає увагу на те, що при штамі Omicron повторно використовувати маски також безпечно. Маски працюють однаково — затримують в своїх шарах частинки, що містять вірус.

Директива CDC пропонує викидати маску FFP3 після п’яти використання, але ця рекомендація була призначена для працівників медичних закладів.

“Немає жорсткого правила коли необхідно викидати маску”, — сказав адміністратор проекту в відділенні біоконтейнменту Джона Хопкінса Крістофер Сульмонте

Маску все ще можна носити, якщо її еластичні стрічки продовжують надійно прилягати, а матеріал виглядає чистим і забезпечує хороший потік повітря.

Викинути маску після одного використання необхідно, якщо ви були в місці, де висока концентрація вірусу в повітрі, наприклад, якщо спілкувалися з людиною, інфікованою COVID-19. Але незалежно від обставин, необхідно перейти на нову маску, якщо вона забруднена, стала тоншою чи пошкоджена.