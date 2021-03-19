Про ювелірні шпильки ходить чимало чуток, які сприяють зростанню популярності: цей виріб здатний не тільки притягувати увагу, але і захищати власника від пристріту. Їх дуже зручно носити: до тонкої голки із золота або срібла можна додавати різні підвіски, більш яскраві та помітні здалеку. Так мініатюрна прикраса перетворюється в оригінальну підвіску.

Типи ювелірних шпильок

Ювеліри роблять величезну кількість моделей на будь-який колір і смак. До найпопулярніших різновидів відносяться:

золоті та срібні шпильки без додаткових вставок;

ювелірні аксесуари з дорогоцінними каменями (рубіни, сапфіри);

моделі зі вставками натурального походження (аметист, бурштин, онікс, малахіт, перли);

оригінальні види в стилі бохо (з пір’ям, чеськими намистинами та ін.).

Підбирати шпильку необхідно, відштовхуючись від улюблених матеріалів і стилю. Наприклад, якщо любите непомітні коштовності, вам краще підійде срібна модель з маленьким каменем. Жінкам, які обожнюють розкіш, більше припаде до смаку великий аксесуар з різними ланцюжками з білого, жовтого або червоного золота.

Як носити дорогоцінні шпильки

Невелика ювелірна прикраса – гарний подарунок не тільки для представниць прекрасної статі. Чоловіки теж часто доповнюють діловий костюм маленькою шпилькою, закріплюючи нею краватку, що дозволяє зберегти гідний вигляд до кінця робочого дня або ділової зустрічі.

Жінки ж вважають за краще мати у своєму розпорядженні дорогоцінну шпильку на видному місці, найчастіше в районі грудей, намагаючись підкреслити почуття стилю. Прикраси невеликого розміру доповнюються всілякими підвісками, створеними з золота або срібла (залежить від матеріалу).

Велика кількість дорогоцінних шпильок або інших аксесуарів зайва як у вечірньому, так і в робочому образі. Ідеал – комплект прикрас з невеликими доповненнями. Якщо ви одягнули розкішне плаття, то досить підібрати до нього кольє, сережки, кілька кілець і прикріпити шпильку на чільне місце.

Спочатку варто перевірити, наскільки відомий бренд, щоб підібрати якісну шпильку в інтернет-магазині. Якщо ви звернулися в популярне місце, можете сміливо розраховувати на довговічність вибраного аксесуару.

Якщо не знаєте, де шукати оригінальні прикраси з підвісками або без, зверніться в ювелірний магазин КЮЗ. Тут продаються якісні вироби, які пройшли державну перевірку. Моделей стільки, що навіть найпримхливіша дівчина зможе підібрати шпильку на власний смак.