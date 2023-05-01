Компанія Apple виготовляє не тільки чудові смартфони, але і відмінні портативні комп’ютери, які не можуть не вражати своїм дивовижним дизайном, потужністю та надійністю. Наша стаття підкаже вам, як зробити правильний вибір, коли ви хочете придбати macbook.

Трохи історії

Перший macbook з’явився у продажу 16 травня 2006 року. Його розміри становили 2,74×33,03×23,17 см, а вага була 2,15 кг. Діагональ монітора зі світлодіодним підсвічуванням була всього 13,2 дюйма. Оперативна пам’ять не перевищувала 2 Гб.

Недоліків перший ноутбук мав достатньо: погано приклеєна гумова основа, дефекти на жорстких дисках, спотворення зображень, часті поломки адаптерів живлення.

З того часу багато що змінилося. Компанія Apple опрацьовувала всі недоліки, покращувала портативні комп’ютери і створювала все найкращі та найкращі моделі.

Сьогодні Apple виготовляє Macbook, який в середньому може прослужити вам до 8 і більше років.

Для кого підійде макбук

Macbook – ідеальний варіант для тих людей, яким потрібно мати під рукою постійно комп’ютер, які працюють постійно із графікою, музикою та відео. Програми в Macbook настільки оптимізовані для роботи з такими програмами, що легко працюють навіть з великими навантаженнями. Навіть на великих обсягах робіт, Macbook не працює гірше чи повільніше.

Переваги Macbook

Відродження лінійки Macbook було у 2015 році. У тому році Apple випустила ноутбук з дисплеєм 12 дюймів. За всіма параметрами та якістю ноутбук перевершив усі очікування: алюмінієвий корпус, 4 варіанти кольору, велика кількість оперативної пам’яті, швидка робота процесора. До переваг портативних ноутбуків відносять:

Безшумна робота. Розробники ноутбука вирішили прибрати якісь вентиляції корпусу, що призвело до 100% безшумної роботи пристрою.

Інноваційне керування. Швидкість і точність дотиків до трекпаду відбувався швидко.

Велика кількість ВП. 8 Гб оперативної пам’яті, якої вистачить на всі ваші запити та вимоги в роботі.

Компактність. Розміри нового MacBook Air становлять: 30.41 x 21.5 x 1.13 см та вага всього 1.24 кг

Якщо ви цінуєте у ноутбуках швидкість роботи, компактність та якість, то Macbook просто створений для вас.