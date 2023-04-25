До вибору ноутбука завжди хочеться підходить усвідомлено та з повною серйозністю. Так, так, адже якщо вибрати параметри, що не підходять під ваші вимоги, то обраний вами гаджет вас тільки дратуватиме. Переглядаючи ноутбук в каталозі інтернет-магазину часто замислюєшся про те, який ноутбук більше підійде для роботи, навчання чи вдома. Наша стаття допоможе розібратися та підібрати відповідний ноутбук.

Вартість ноутбука

Як би нам усім не хотілося перейти до якнайшвидшого ознайомлення з характеристикою ноутбуків, насамперед варто визначитися із сумою, яку ви готові витратити на його придбання. Всі ноутбуки можна умовно поділити на 3 рівні:

Дешеві. Вартість гаджета – до 400 доларів. Середня вартість. Ціна за ноутбук варіюється від 400 до 800 доларів. Дорогі. Від 800 доларів до 6000 доларів і більше.

Вартість ноутбука завжди залежить від виробника, комплектації, характеристик та матеріалу виготовлення. Прилади, які виконані в алюмінієвому корпусі, завжди коштуватимуть дорожче, ніж моделі з пластиковим корпусом, навіть якщо в них діагональ екрану буде набагато більшою.

Ноутбуки для офісу

Для роботи в офісі підійдуть недорогі моделі вартістю до 400 доларів. Головне завдання гаджета – робота у браузері та з документами.

Оптимальний вибір діагоналі дисплея – 15,6 дюйми. Такий розмір екрану дозволяє працювати за ноутбуком без втоми для очей.

Якщо працювати за ноутбуком, ви збираєтеся в різних місцях і вам потрібно завжди мати при собі ноутбук, слід розглядати моделі вартістю від 500 доларів. Головними параметрами повинні бути: невелика вага, великий акумулятор, довгий час автономної роботи, хороший процесор та ОП.

Для дому та навчання

Основні завдання домашніх ноутбуків, з якими може зіткнутися пристрій – завантаження фільмів, програм, пошук інформації в інтернеті, завантаження соціальних мереж і таке інше. Вартість апарату, який може без проблем виконувати поставлені завдання, варіюватиметься від 300 до 700 доларів.

Ноутбук для ігор

Якщо ноутбук купується для любителів ігор, то тут важливо вибирати апарат, який матиме потужні параметри:

Відеокарта від 5 Гб;

ВП (оперативна пам’ять) – від 10 Гб.

Чим вище будуть характеристики відеокарти, процесора та оперативної пам’яті, тим потужнішим буде ноутбук і тим комфортнішим за ним буде геймеру.

Вартість потужних ноутбуків для ігор найчастіше коштують понад 1-2 тис. доларів.