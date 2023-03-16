У список продуктів, які мають бути в запасі у кожному домі на екстрені випадки, включено і різноманітні крупи: гречана, ячна, вівсяна, рисова та ін. Приготовані з них страви смачні, є джерелом енергії і корисних речовин. Магазини мережі АТБ піклуються про постійну наявність на полицях свіжих і якісних продуктів, у тому числі круп.

Аби куплена гречка чи вівсянка давали користь і були придатні до вживання довгий час, важливо правильно їх зберігати. Дотримання простих правил запобігатиме появі жучків, плісняви та ін.

Правила зберігання

Для правильного зберігання круп потрібно виконувати наступні прості правила:

тримайте продукт у сухому прохолодному місці, захищеному від прямих сонячних променів;

не складайте крупи поруч з продуктами, що мають сильний запах (риба, спеції тощо);

уникайте місць поблизу джерел тепла (батарей, плити, духової шафи), щоб не пересушити продукт;

відразу після покупки пересипайте крупи з заводського пакування в герметичні контейнери, що не дають волозі та повітрю потрапити всередину — пакети з пластику чи плівки не підійдуть, бо можуть розірватися чи пропустити бруд;

періодично перевіряйте банки на наявність шкідників, які можуть знищити їх вміст і заразити інші продукти поруч.

Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти якість крупи, її свіжість і смак на тривалий час.

Чемпіони тривалого зберігання

Деякі крупи зберігаються довше через природні якості. Тому, якщо ви плануєте зробити запаси продуктів, зверніть увагу передусім на них. Це рис, гречка, перлова, пшенична, кукурудзяна, ячна каші. За умови правильного зберігання вони залишаться якісними протягом 1-2 років. А от горох і манка найбільш вимогливі, тому їх варто купувати для приготування найближчим часом.

Варто також звернути увагу на те, що різні види одних і тих самих культур можуть зберігатися різний час. Так, гречка ядриця збереже свої якості довше, ніж проділ. А плющена вівсянка через кілька місяців буде смачніша, ніж пластівці.

Отже, кожен може створити вдома запас необхідних продуктів для екстрених випадків. У пригоді стануть якісні крупи, які тривалий час можна зберігати та використовувати як основу смачних і поживних страв.