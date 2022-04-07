Про це йдеться у дописі МОЗ України у Facebook.
У низці регіонів, де тривають активні бойові дії, перебито водогони та відсутні реагенти для очищення водопровідної води. Завезти у ці населені пункти бутильовану питну воду також немає можливості, тому в таких умовах люди вимушені вживати потенційно небезпечну воду з систем централізованого водопостачання.
Оскільки є ризик, що така вода – непридатна для вживання та приготування їжі, у МОЗ наголошують, що її спершу потрібно очистити. Це можна зробити навіть у домашніх умовах.
- Для початку варто заповнити пляшку на половину або на 1/3 водою та інтенсивно потрусити її. Якщо на поверхні утвориться піна – таку воду вживати неможна.
- Далі потрібно оцінити воду за запахом. Якщо відчувається хімічний/бензиновий/трупний чи інший неприємний запах – воду заборонено використовувати для пиття.
- Окрім цього, вода не повинна мати жодного забарвлення. Наявність забарвлення можна перевірити за допомогою білого посуду (налити у нього воду), або ж прозорого посуду на білому тлі.
Якщо вода не піниться, не має стороннього запаху та забарвлення – можна розпочинати її знезараження.
Знезараження води за допомогою кип’ятіння. Це найнадійніший спосіб знезараження води у домашніх умовах. Для цього необхідно:
- Кип’ятити воду не менше 10-ти хвилин. Після цього остудити воду та обережно злити її так, щоб не збовтати осад;
- Чим довше кипітиме вода, тим більш патогенів буде знищено;
- Зберігати кип’ячену воду потрібно у закритій тарі. За можливості відстояну кип’ячену воду додатково очистити за допомогою фільтра.
Знезараження за допомогою таблеток з активним хлором (перед використанням уважно прочитати інструкцію, на який об’єм води розраховані таблетки):
- Таблетки потрібно кинути у ємність з водою та почекати 30-60 хвилин, поки вони розчиняться. Після цього вода стане придатною для вживання;
- Таблетки з активним хлором мають антибактеріальні властивості та великий термін придатності.
Знезараження за допомогою активованого вугілля. Такий метод допоможе прибрати неприємний запах та незначні домішки й шкідливі речовини:
- На 1 літр води необхідно 5 таблеток (перед використанням їх варто подрібнити);
- Перед зануренням у воду активоване вугілля загорнути у марлю чи іншу тканину, щоб пил від таблеток не потрапив у воду;
- Знезараження води активованим вугіллям триває не менше 8 годин.
Знезараження води за допомогою марганцівки. Такий спосіб підійде для очищення невеликого об’єму води:
- Для знезараження 1 літра води необхідно 1-2 грами розчину марганцівки або кілька кришталиків. Вода має набути блідо-рожевого забарвлення;
- Вода з марганцівкою має відстоятись пів години, після чого її необхідно обережно процідити (або скористатись побутовим фільтром), залишивши на дні тари осад;
- Вода з блідо-рожевим забарвленням може викликати проблеми з кишківником.
Знезараження води за допомогою йоду. Спиртовий розчин йоду для знезараження води використовують тільки у крайньому разі (особам з ураженою щитоподібною залозою краще утриматись від надмірного споживання йоду):
- На 1 літр води потрібно 3-4 краплі спиртового розчину йоду;
- Після знезараження йодом, за можливості, очистити воду через побутовий фільтр;
- Перед тим, як пити таку воду, варто почекати годину;
- Вода, знезаражена спиртовим йодом, буде мати відповідний присмак, проте це дозволить запобігти зневодненню.
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