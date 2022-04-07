В умовах російської агресії в Україні частина населення позбавлена доступу до питної води. Тому Міністерство охорони здоров'я поінформувало, як правильно знезаразити воду.

Про це йдеться у дописі МОЗ України у Facebook.

У низці регіонів, де тривають активні бойові дії, перебито водогони та відсутні реагенти для очищення водопровідної води. Завезти у ці населені пункти бутильовану питну воду також немає можливості, тому в таких умовах люди вимушені вживати потенційно небезпечну воду з систем централізованого водопостачання.

Оскільки є ризик, що така вода – непридатна для вживання та приготування їжі, у МОЗ наголошують, що її спершу потрібно очистити. Це можна зробити навіть у домашніх умовах.

Для початку варто заповнити пляшку на половину або на 1/3 водою та інтенсивно потрусити її. Якщо на поверхні утвориться піна – таку воду вживати неможна.

Далі потрібно оцінити воду за запахом. Якщо відчувається хімічний/бензиновий/трупний чи інший неприємний запах – воду заборонено використовувати для пиття.

Окрім цього, вода не повинна мати жодного забарвлення. Наявність забарвлення можна перевірити за допомогою білого посуду (налити у нього воду), або ж прозорого посуду на білому тлі.

Якщо вода не піниться, не має стороннього запаху та забарвлення – можна розпочинати її знезараження.

Знезараження води за допомогою кип’ятіння. Це найнадійніший спосіб знезараження води у домашніх умовах. Для цього необхідно:

Кип’ятити воду не менше 10-ти хвилин. Після цього остудити воду та обережно злити її так, щоб не збовтати осад; Чим довше кипітиме вода, тим більш патогенів буде знищено; Зберігати кип’ячену воду потрібно у закритій тарі. За можливості відстояну кип’ячену воду додатково очистити за допомогою фільтра.

Знезараження за допомогою таблеток з активним хлором (перед використанням уважно прочитати інструкцію, на який об’єм води розраховані таблетки):

Таблетки потрібно кинути у ємність з водою та почекати 30-60 хвилин, поки вони розчиняться. Після цього вода стане придатною для вживання; Таблетки з активним хлором мають антибактеріальні властивості та великий термін придатності.

Знезараження за допомогою активованого вугілля. Такий метод допоможе прибрати неприємний запах та незначні домішки й шкідливі речовини:

На 1 літр води необхідно 5 таблеток (перед використанням їх варто подрібнити); Перед зануренням у воду активоване вугілля загорнути у марлю чи іншу тканину, щоб пил від таблеток не потрапив у воду; Знезараження води активованим вугіллям триває не менше 8 годин.

Знезараження води за допомогою марганцівки. Такий спосіб підійде для очищення невеликого об’єму води:

Для знезараження 1 літра води необхідно 1-2 грами розчину марганцівки або кілька кришталиків. Вода має набути блідо-рожевого забарвлення; Вода з марганцівкою має відстоятись пів години, після чого її необхідно обережно процідити (або скористатись побутовим фільтром), залишивши на дні тари осад; Вода з блідо-рожевим забарвленням може викликати проблеми з кишківником.

Знезараження води за допомогою йоду. Спиртовий розчин йоду для знезараження води використовують тільки у крайньому разі (особам з ураженою щитоподібною залозою краще утриматись від надмірного споживання йоду):