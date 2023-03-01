У Міністерстві оборони України розповіли, як військові використовують прогнози погоди при плануванні, підготовці й веденні бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, посилаючись на слова на командувача Сил підтримки ЗСУ, бригадного генерала Дмитра Герегу.

“Під час звільнення тимчасово окупованих територій на Харківщині та Херсонщині погодні умови були враховані та сприяли контрнаступу”, — зауважив генерал.

Він додав, що завдяки вчасно поданій гідрологічній інформації через річки Оскіл, Сіверський Донець та Інгулець захисники змогли навести надійні переправи та забезпечити швидке просування вперед.

Крім того, наприклад, прогнози готуються для забезпечення польотів авіації та безпілотників, виходу кораблів, десантування військ, стрільби з артилерії, пусків ракет чи форсування водних перешкод тощо.

За словами генерала, інформація про погодні умови від фахівців потрібна не лише для підготовки до наступу, але й для планування дій військових медиків на випадок, якщо росіяни застосують, наприклад, хімічну зброю.