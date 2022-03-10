Про це повідомляє Міністерства інфраструктури України у Facebook.
Наголошується, що наразі існує значна проблема з проїздом вантажного транспорту гуманітарного призначення. Завдяки якому здійснюється оперативна допомога задля підтримки життєдіяльності міст у найбільш постраждалих від війни з РФ регіонах.
Щоб запобігти величезним заторам на дорогах і дозволити вантажівкам оперативно пересуватися країною, для евакуаційних маршрутів власним автомобільним транспортом у міністерстві обрали інші маршрути проїзду з Києва, Дніпра, Полтави та Миколаєва у західні регіони та у зворотному напрямку.
Як зазначають у міністерстві, на ннижчезазначених маршрутах висока якість дорожнього покриття, менше блок-постів, менше ризику виникнення заторів через вантажний транспорт.
- Також Заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова фракції “Європейська Солідарність” у Київській міській раді повідомив, де можуть зупинитись вимушені біженці, які рухаються у напрямку Хмельницького чи Чернівців.