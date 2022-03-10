Через великі затори на основних магістралях України, Міністерство інфраструктури опублікувало альтернативні маршрути для громадян, які прямують зі сходу на захід країни.

Про це повідомляє Міністерства інфраструктури України у Facebook.

Наголошується, що наразі існує значна проблема з проїздом вантажного транспорту гуманітарного призначення. Завдяки якому здійснюється оперативна допомога задля підтримки життєдіяльності міст у найбільш постраждалих від війни з РФ регіонах.

Щоб запобігти величезним заторам на дорогах і дозволити вантажівкам оперативно пересуватися країною, для евакуаційних маршрутів власним автомобільним транспортом у міністерстві обрали інші маршрути проїзду з Києва, Дніпра, Полтави та Миколаєва у західні регіони та у зворотному напрямку.

Як зазначають у міністерстві, на ннижчезазначених маршрутах висока якість дорожнього покриття, менше блок-постів, менше ризику виникнення заторів через вантажний транспорт.