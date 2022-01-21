Сьогодні біля будівлі посольства Великої Британії в Україні відбулася акція подяки за озброєння для зміцнення української обороноздатності. #Букви відвідали акцію та зробили для вас світлини.

Про це повідомляють #Букви.

Нагадаємо, що Велика Британія розпочала процес постачання Україні нового пакету систем безпеки для підвищення оборонних можливостей у відповідь на загрозливу поведінку Російської Федерації.

Пізніше згідно з інформацією народного депутата України Володимира Ар‘єва вже, як кілька днів привезена британська протитанкова зброя, знаходилася на митних складах й ніхто не займався її розмитненням. Однак, після публікації його допису у Facebook оформлення наданої Великою Британією зброї було прискорено і завершено “до ранку”.

Під час акції українці передали співробітникам посольства слова подяки британському народу за необхідне озброєння для Збройних Сил України.

Організатором акції виступила українська політична партія та громадська організація, “Демократична Сокира”, заснована у 2018 році.

Учасники демонстрації тримали в руках плакат з прапорами України та Великої Британії. На ньому також були зображені слова подяки українців у Facebook українською та англійською мовами.