Сьогодні в Україні на Водохреща люди масово пірнали в ополонки. Хоча попри коронавірус цього року не планувалося офіційних зібрань, #Букви зробили для вас світлини та розповіли, як пройшли купання.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні відзначають Хрещення Господнє — завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке також називають Йордан, або Водохреща.

Цього року не планувалося офіційних масових зібрань, але люди по всій Україні збиралися та занурювалися в ополонки.

Чоловіки й жінки пірнали в воду, після чого швидко виринали та обтиралися рушниками. На березі тих, хто занурювався чекали друзі та родичі.

Віряни переконані, що Вода на Водохреща, з опівночі до опівночі, лікує тілесні й духовні хвороби – тому більшість обрядів цього дня так чи інакше пов’язані саме з водою.

Водночас Православна Церква України зазначила, що занурення в ополонку на Водохреще немає нічого спільного зі “змиванням” гріхів.