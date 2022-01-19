Про це повідомляють #Букви.
Сьогодні відзначають Хрещення Господнє — завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке також називають Йордан, або Водохреща.
Цього року не планувалося офіційних масових зібрань, але люди по всій Україні збиралися та занурювалися в ополонки.
Чоловіки й жінки пірнали в воду, після чого швидко виринали та обтиралися рушниками. На березі тих, хто занурювався чекали друзі та родичі.
Віряни переконані, що Вода на Водохреща, з опівночі до опівночі, лікує тілесні й духовні хвороби – тому більшість обрядів цього дня так чи інакше пов’язані саме з водою.
Водночас Православна Церква України зазначила, що занурення в ополонку на Водохреще немає нічого спільного зі “змиванням” гріхів.
- Також Православна Церква України нагадала, занурення в ополонку на Водохреще немає нічого спільного зі “змиванням” гріхів. Сама церква ніколи не рекомендувала занурюватись узимку у воду.
- Цього року Хрещення припадає на час карантину, тому “загальноміського освячення води в масштабному урочистому форматі, як було щороку, не буде“.