Про це інформує пресслужба МОЗ.
Зазначено, що доступ до ліків для захисників – пріоритет найвищого рівня. Вони й надалі відпускатимуться без рецепта через відповідних дистрибʼюторів.
Така можливість передбачається на період дії воєнного стану, отже, дистрибʼютори (субʼєкти, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва, оптової торгівлі лікарськими засобами) можуть відпускати лікарські засоби військовим адміністраціям, підрозділам Збройних сил України, організаціям та установам, що залучають до своєї діяльності волонтерів та надають гуманітарну допомогу.
Як пояснили в МОЗ, таким чином, механізм залишається незмінним: як і раніше волонтерські та благодійні організації на запит відповідної установи, військової частини чи закладу охорони здоровʼя можуть закуповувати рецептурні лікарські засоби безпосередньо у дистрибʼюторів без рецепта.
Наголошено, що норма не поширюється на закупівлю наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також сильно дійних, отруйних, радіоактивних речовин.
Крім того, у пресслужбі додали, що з початку місяця було сформовано понад 100 тис. електронних рецептів на рецептурні ліки в електронній системі охорони здоровʼя.
- З весни 2023 року Міністерство охорони здоров’я України впроваджує електронний рецепт на всі рецептурні ліки.
- Міністерство охорони здоров’я України нагадує, що під час воєнного стану встановлення інвалідності або проведення медико-соціальної експертизи українців, які вимушено перебувають за кордоном, МСЕК здійснюють екстериторіально і заочно.
- Міністр охорони здоров‘я Віктор Ляшко засвідчив, що 14 мільйонів українців перебувають у стані психологічного напруження та потребують допомоги.