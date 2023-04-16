Нововведення не змінить умови закупівлі ліків для потреб медичного фронту: всі рецептурні залишились рецептурними, всі, які до цього продавались без рецепта, громадяни і надалі зможуть купувати без рецепта.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Зазначено, що доступ до ліків для захисників – пріоритет найвищого рівня. Вони й надалі відпускатимуться без рецепта через відповідних дистрибʼюторів.

Така можливість передбачається на період дії воєнного стану, отже, дистрибʼютори (субʼєкти, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва, оптової торгівлі лікарськими засобами) можуть відпускати лікарські засоби військовим адміністраціям, підрозділам Збройних сил України, організаціям та установам, що залучають до своєї діяльності волонтерів та надають гуманітарну допомогу.

Як пояснили в МОЗ, таким чином, механізм залишається незмінним: як і раніше волонтерські та благодійні організації на запит відповідної установи, військової частини чи закладу охорони здоровʼя можуть закуповувати рецептурні лікарські засоби безпосередньо у дистрибʼюторів без рецепта.

Наголошено, що норма не поширюється на закупівлю наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також сильно дійних, отруйних, радіоактивних речовин.

Крім того, у пресслужбі додали, що з початку місяця було сформовано понад 100 тис. електронних рецептів на рецептурні ліки в електронній системі охорони здоровʼя.