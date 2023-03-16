Ефективність інтернет-магазину та показник конверсії значною мірою залежать від його дизайну. Зовнішній вигляд сайту впливає на користувацький досвід. Він може спростити пошук та замовлення товарів або навпаки, створити зайві складнощі.

Є кілька рекомендацій щодо дизайну, які допоможуть створити інтернет-магазин під ключ так, щоб бізнес отримав ефективний інструмент для маркетингу.

Чому дизайн інтернет-магазину треба покращувати постійно

Важливий момент — навіть найкращий дизайн не повинен бути статичним. Його ефективність треба відстежувати, а всі елементи регулярно оптимізувати. Є кілька причин це робити:

Збільшувати продажі. Якщо порівняти два інтернет-магазини з однаковою відвідуваністю, більше продажів генеруватиме той, у якого буде зручніший та більш зрозумілий інтерфейс.

Вищі позиції в видачі Google. Зручний інтерфейс покращує показник конверсії інтернет-магазину та інші поведінкові фактори. А це дає позитивний сигнал Google.

Підвищення лояльності покупців. Покупці оцінять те, що продавець потурбувався про них і зробив інтернет-магазин зручним. Вони не підуть до конкурентів, а з більшою ймовірністю порекомендують інтернет-магазин знайомим і самі повернуться за новими покупками.

З можливостями платформи Shop-Express робити це значно простіше. Тут є зручні гнучкі теми дизайну, які можна редагувати самостійно, просто перетаскуючи функціональні елементи, змінюючи кольори та інші параметри. Якщо ви більш просунутий користувач, то оціните і редактор стилів з допомогою CSS.

Практичні поради для покращення дизайну в інтернет-магазині

Кілька простих рекомендацій допоможуть підвищувати ефективність дизайну та рентабельність сайту.

Вивчайте аудиторію та її поведінку на сайті. Важливо знати, на яких сторінка вони бувають, що шукають, з яких сторінок найчастіше виходять. Вся ця інформація стане основою для змін в дизайні.

Збирайте зворотній зв’язок. В продовження першого пункту, важливо збирати враження та зворотній зв’язок від користувачів інтернет-магазину. Вони підкажуть, що саме треба змінити і наскільки вдалими є вже впроваджені зміни.

Працюйте над персоналізацією. Знайдіть рішення, з допомогою яких можна персоналізувати пропозицію під кожного користувача, зробивши її максимально релевантною.

Використовуйте інструменти для cross-sale так cross-sale. Це можуть бути блоки “з цим товаром також купують”, “інші цікаві пропозиції”.

Побудуйте зручну та логічну навігацію. Назви категорій мають бути інтуїтивно зрозумілі, також важливо уникати надто складної структури.

Зробіть зручний пошук по сайту. Shop-Express має вбудовані інструменти для пошуку товарів та іншої інформації.

Реалізуйте фільтри на сайті. Врахуйте, за якими параметрами відрізняються товари і як їх можна сортувати. На основі цієї інформації побудуйте фільтри.

Пам’ятайте про адаптивність. Всі сторінки інтернет-магазину повинні коректно відображатись на мобільних пристроях. Це важливо для того, щоб користувачі без проблем оформлювали замовлення зі смартфона.

Зробіть сторінку замовлення простою та зручною. Надто складна форма з величезною кількістю полів знижуватиме показник конверсії.

Більш докладно про поради з покращення дизайну читайте в блозі – 10 порад щодо оптимізації інтерфейсу інтернет-магазину.

Щоб впровадити всі ці рекомендації, потрібна сучасна та гнучка платформа для створення інтернет-магазину та його роботи. Shop-Express відповідає цим критеріям. Це 100% український сервіс на який варто звернути увагу, якщо ви плануєте розвивати власний бізнес в сфері електронної торгівлі.