Є кілька рекомендацій щодо дизайну, які допоможуть створити інтернет-магазин під ключ так, щоб бізнес отримав ефективний інструмент для маркетингу.
Чому дизайн інтернет-магазину треба покращувати постійно
Важливий момент — навіть найкращий дизайн не повинен бути статичним. Його ефективність треба відстежувати, а всі елементи регулярно оптимізувати. Є кілька причин це робити:
- Збільшувати продажі. Якщо порівняти два інтернет-магазини з однаковою відвідуваністю, більше продажів генеруватиме той, у якого буде зручніший та більш зрозумілий інтерфейс.
- Вищі позиції в видачі Google. Зручний інтерфейс покращує показник конверсії інтернет-магазину та інші поведінкові фактори. А це дає позитивний сигнал Google.
- Підвищення лояльності покупців. Покупці оцінять те, що продавець потурбувався про них і зробив інтернет-магазин зручним. Вони не підуть до конкурентів, а з більшою ймовірністю порекомендують інтернет-магазин знайомим і самі повернуться за новими покупками.
З можливостями платформи Shop-Express робити це значно простіше. Тут є зручні гнучкі теми дизайну, які можна редагувати самостійно, просто перетаскуючи функціональні елементи, змінюючи кольори та інші параметри. Якщо ви більш просунутий користувач, то оціните і редактор стилів з допомогою CSS.
Практичні поради для покращення дизайну в інтернет-магазині
Кілька простих рекомендацій допоможуть підвищувати ефективність дизайну та рентабельність сайту.
- Вивчайте аудиторію та її поведінку на сайті. Важливо знати, на яких сторінка вони бувають, що шукають, з яких сторінок найчастіше виходять. Вся ця інформація стане основою для змін в дизайні.
- Збирайте зворотній зв’язок. В продовження першого пункту, важливо збирати враження та зворотній зв’язок від користувачів інтернет-магазину. Вони підкажуть, що саме треба змінити і наскільки вдалими є вже впроваджені зміни.
- Працюйте над персоналізацією. Знайдіть рішення, з допомогою яких можна персоналізувати пропозицію під кожного користувача, зробивши її максимально релевантною.
- Використовуйте інструменти для cross-sale так cross-sale. Це можуть бути блоки “з цим товаром також купують”, “інші цікаві пропозиції”.
- Побудуйте зручну та логічну навігацію. Назви категорій мають бути інтуїтивно зрозумілі, також важливо уникати надто складної структури.
- Зробіть зручний пошук по сайту. Shop-Express має вбудовані інструменти для пошуку товарів та іншої інформації.
- Реалізуйте фільтри на сайті. Врахуйте, за якими параметрами відрізняються товари і як їх можна сортувати. На основі цієї інформації побудуйте фільтри.
- Пам’ятайте про адаптивність. Всі сторінки інтернет-магазину повинні коректно відображатись на мобільних пристроях. Це важливо для того, щоб користувачі без проблем оформлювали замовлення зі смартфона.
- Зробіть сторінку замовлення простою та зручною. Надто складна форма з величезною кількістю полів знижуватиме показник конверсії.
Більш докладно про поради з покращення дизайну читайте в блозі – 10 порад щодо оптимізації інтерфейсу інтернет-магазину.
Щоб впровадити всі ці рекомендації, потрібна сучасна та гнучка платформа для створення інтернет-магазину та його роботи. Shop-Express відповідає цим критеріям. Це 100% український сервіс на який варто звернути увагу, якщо ви плануєте розвивати власний бізнес в сфері електронної торгівлі.