Як республіканець ДеСантіс став найвпливовішим губернатором Флориди – аналіз WP

За чотири роки перебування на посаді Рон ДеСантіс став найвпливовішим губернатором Флориди принаймні за одне покоління. Він активізував зрушення штату вправо та виграв переобрання на 19 процентних пунктів — перемога, яка розширила лави його союзників у законодавчому органі, дозволивши ухвалювати законопроєкти практично без суттєвої опозиції. Він також посилював владу, переходячи традиційні межі губернаторського контролю та залякуючи опонентів.

Про це мовиться у матеріалі Washington Post.

Імовірний кандидат у президенти 2024 року ДеСантіс боровся на національній арені через те, як привабити колишнього президента Дональда Трампа, і в недавніх опитуваннях він програв. Але у Флориді ДеСантіс швидко просуває законодавчу програму, яка використовує республіканську супербільшість, щоб закріпити деякі з його найбільш суперечливих пропозицій у законі та змінити штат відповідно до його бачення.

На його думку, ця програма ґрунтується на “свободі”, але також передбачає жорсткіший державний контроль над деякими фундаментальними аспектами життя.

Законодавчому органу Флориди знадобилося лише 15 днів, щоб схвалити пропозицію губернатора щодо введення законодавчих змін, які ускладнюють подання до суду про відшкодування збитків жертвам злочинів і тілесних ушкоджень.

Невдовзі після цього губернатор-республіканець підписав ще один пріоритетний закон — розширення вибору школи за допомогою ваучерної програми, яка дозволяє всім учням Флориди K-12 відвідувати приватні школи за гроші платників податків.

Загалом законодавці швидко рухаються до ухвалення низки інших законопроєктів, підтриманих губернатором, включаючи заборону абортів після шести тижнів вагітності та розширення смертної кари шляхом скасування вимоги одностайного вироку.

ДеСантіс користувався своєю владою як над невеликими шкільними радами, так і над такими великими організаціями, як Disney, підтримуючи або призначаючи кандидатів до зазвичай позапартійних рад, які зараз діють під його мандатом. Він використовував свою виконавчу владу, щоб просувати розширення закону, що забороняє обговорення статі та сексуальної орієнтації в класі.

І він використав владу держави, щоб націлюватися на ворогів — переслідуючи Special Olympics, Tampa Bay Rays та обраного державного прокурора.

Протягом того, як увага фокусується на гонку 2024 року, союзники та противники ДеСантіса дивляться на поточну законодавчу сесію як на призму того, як він керує і яким лідером він може бути на національному рівні — де він зіштовхнеться зі значно більшими перешкодами з розділеним Конгресом.

Дехто проводить паралелі з Трампом не лише у його схильності використати повноваження свого офісу для переслідування політичних ворогів, а й у підриві інституційних норм національної демократії.

“Ця людина — інстинктивний авторитарний і практикуючий хуліган”, — зазначив Мак Стіпанович, який три десятиліття пропрацював консультантом і лобістом Республіканської партії в Таллахассі, але покинув партію в 2019 році під час президентства Трампа.

Шлях до влади

Після обрання в 2018 році ДеСантіс спочатку зайняв помірковану позицію в таких питаннях, як поліпшення якості води та застосування обмеженої програми медичної марихуани. Випускник Єльського та Гарвардського університетів, який раніше працював у Конгресі, також намагався пом’якшити деяку партійну та культурну напруженість у Флориді, прийнявши запрошення від прихильників прав геїв відвідати меморіал стрілянини у нічному клубі Pulse 2016 року в Орландо.

Згодом, під час пандемії він спочатку підтримував обмеження для уповільнення поширення вірусу. Але наприкінці весни 2020 року ДеСантіс зробив ставку на інший підхід. Його рішення знову відкрити торгівлю та школи викликало гучні зіткнення з місцевою владою, зневагу з боку федеральних посадовців охорони здоров’я та глузування з боку телеведучих. Але дії ДеСантіса активізували виборців Республіканської партії у Флориді, і це губернатор помітив.

Джошуа Карп, стратег, який минулого року працював над кампанією колишнього конгресмена від Демократичної партії Чарлі Кріста проти ДеСантіса зауважив, що він дуже швидко почав скасовувати обмеження, і це стало сніжною кулею. Він отримав за це масу похвали, але також і критики. Карп додав: “Рон ДеСантіс завжди реагував на критику”.

Звідти поворот ДеСантіса вправо прискорився. Він підписав закон про придушення протестів після демонстрацій, що почалися після вбивства Джорджа Флойда, обмежив обговорення ЛГБТ-контенту в початковій школі та прийняв закон, який обмежує викладання раси та історії в класах.

Поведінка губернатора щодо політичних опонентів також стала більш конфронтаційною. Минулого року ДеСантіс накинувся на Disney після того, як колишній генеральний директор Боб Чапек заперечив проти Закону про батьківські права в освіті. Тоді губернатор проштовхнув зміну закону штату, яка скасувала спеціальний район оподаткування, на який Disney покладався понад півстоліття для будівництва та експлуатації своїх тематичних парків у Центральній Флориді.

Ця новина приголомшила республіканців Флориди та досвідчених політичних оглядачів, які побачили в цьому незвичайний прояв антибізнес-уряду з боку консервативного політика. Генеральний директор Disney Боб Айгер назвав дії ДеСантіса “не просто антибізнесовими, це звучить антифлоридським”.

У червні він наклав вето на державні витрати в розмірі 35 мільйонів доларів на молодіжний спортивний комплекс, який Tampa Bay Rays сподівався використовувати як об’єкт для весняних тренувань.

Також того місяця він погрожував оштрафувати Special Olympics на 27,5 мільйона доларів, якщо організація застосує правила про вакцинацію від коронавірусу на змаганнях Спеціальної Олімпіади США в Орландо. Організація швидко скасувала правило.

У серпні після поверхневого розслідування, спрямованого на “викорінення” прогресивних прокурорів, ДеСантіс відсторонив двічі обраного державного прокурора округу Хіллсборо Ендрю Воррена. Пізніше федеральний окружний суддя постановив, що ДеСантіс порушив права Першої поправки Уоррена та Конституцію Флориди.

Оскільки тактика губернатора проти його опонентів стала різкішою, критики зазначають, що все менше осіб бажають кинути йому виклик.

Його переконлива перемога на переобранні не просто забезпечила йому ще чотири роки перебування на посаді. Це також допомогло створити надбільшість Республіканської партії в законодавчому органі. Зараз республіканці займають 28 із 40 місць у Сенаті штатів і 84 зі 120 місць у Палаті представників.

У 2018 році ДеСантіс був обраний лише 32 000 голосами. У листопаді він переміг із перевагою в 1,5 мільйона голосів.

Крістіан Зіглер, голова Республіканської партії Флориди, заявив, що ДеСантіс має “чіткий мандат” від правих виборців, які об’єдналися за його “агресивну позицію під час COVID-19 та щодо культурних питань”.

Дж. Роберт МакКлюр III, президент Інституту Джеймса Медісона в Таллахассі, сказав, що ДеСантіс “цементує” Флориду як епіцентр консервативної політики. Він вважає, що ДеСантіс був особливо ефективним, тому що він прискіпливо вивчає та розуміє проблеми. Він відомий тим, що читає брифінги та возиться з проектами політики до вечора.

Губернатор у “бульбашці”

Водночас багато демократів вважають, що влада ДеСантіса ґрунтується на більш жорстких рисах. Вони кажуть, що він душить і підганяє критиків, водночас працюючи в бульбашці, позбавленій інакомислення.

Протягом останніх чотирьох років ДеСантіс і його співробітники, як відомо, виганяли незгодних з його публічних виступів і навіть забороняли ЗМІ брати участь у пресконференціях. Одного разу під час пандемії він публічно вилаяв студентів, щоб вони зняли маски, оскільки вони були його людським фоном.

Сесіль Скун, президент Ліги жінок-виборців Флориди, зазначила, що нове державне законодавство цього року вимагає від груп, які хочуть провести мітинги чи заходи в Капітолії, знайти державне агентство чи законодавця, щоб спонсорувати цю діяльність і показати, що вона “узгоджується з місії державного агентства”.

Список бажань губернатора

Швидке схвалення поштовху ДеСантіса щодо встановлення нових обмежень на позови проти страхових компаній демонструє, наскільки швидко рухаються губернатор та його законодавчі союзники — і наскільки важко було опонентам кинути виклик їхнім планам.

14 лютого ДеСантіс, а також Пассідомо та Реннер оголосили про плани змінити репутацію штату як сприятливого для судових процесів, що є пріоритетом консерваторів, які вважають, що це підвищує витрати на ведення бізнесу та приносить користь адвокатам, орієнтованим на демократів.

Згодом був представлений законопроект, майже дослівний варіант списку побажань губернатора.

Законопроєкт скасовує односторонні гонорари адвокатів, які можуть ускладнити подання позову до суду на страхові компанії, що добре фінансуються, скорочує термін давності для подання позову з чотирьох до двох років і дає власникам бізнесу додатковий захист, що дозволяє уникнути відповідальності у разі скоєння злочину.

Коаліція потерпілих від злочинів, мотоциклістів і адвокатів прибула до Капітолію, щоб спробувати натиснути на внесення змін до законодавства, стверджуючи, що воно надто сильно відповідає бажанням могутнього страхового лобі штату. Критики також стверджували, що це була спроба ДеСантіса, який лобіював скептично налаштованих законодавців від Республіканської партії, щоб вони підтримали це, зміцнити свої зв’язки з донорами-республіканцями на національному рівні.

Та попри далекосяжні наслідки для правового середовища штату, пропозиція була прийнята Палатою лише через 10 днів після початку сесії законодавчого органу. Потім законопроект був швидко схвалений Сенатом. ДеСантіс підписав законопроєкт наступного дня.

Нині законодавці також обмірковують зміни до законопроектів, які віддзеркалюють прохання ДеСантіса полегшити подання до суду на журналістів і боротися з іммігрантами без документів.

Але прихильники, які опинилися не на тій стороні політичних пріоритетів ДеСантіса, все більше почуваються безсилими. Вони побоюються, що можуть знадобитися роки, щоб повністю позбавитися наслідків ухвалення закону через законодавчий орган штату.